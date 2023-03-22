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應習近平之邀 西班牙總理桑傑士下周將訪中國

中央社╱馬德里22日即時報導
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於下周訪問中國。(路透)
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於下周訪問中國。(路透)

在中國國家主席習近平的正式邀請下，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於下周訪問中國。與此同時，中國正尋求將自己定位成調停烏克蘭戰爭的和事佬。

路透報導，西班牙「國家報」（El Pais）今天率先做出相關報導，西班牙總理府首長博拉紐（Felix Bolanos）稍後接受卡迪納塞電台（Cadena Ser）訪問時證實此一消息。

博拉紐說：「此行將於下周展開。西班牙和桑傑士在全球的影響力毋庸置疑。」他補充說，「中國在調停這場戰爭上扮演一個關鍵角色」。

博拉紐說，從貿易和經濟角度而言，這趟訪問也很重要，桑傑士計劃出席博鼇亞洲論壇（Boao Forum for Asia）並與在中國經商的西班牙企業代表會面。

習近平才剛結束為期三天的訪俄行程，他在莫斯科說，中國對這場衝突的立場是「公正的」。北京上個月發布12點俄烏戰爭和平計畫，並呼籲全面停火。

西班牙是北大西洋公約組織（NATO）成員，其外交政策與美國密切一致，是烏克蘭的堅定盟友，並將在7月成為歐盟部長理事會（Council of the European Union）的輪值主席。

桑傑士在俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿周年前夕走訪基輔時，向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表達「無條件支持」，並支持烏克蘭的和平提議，其中包括要求將烏國領土恢復到俄羅斯2014年兼併克里米亞（Crimea）之前的現狀。

桑傑士將出席30日在中國海南省舉行的博鼇亞洲論壇，並在隔天前往北京與習近平會面。

這兩國領導人最近一次舉行雙邊會談，是在2022年11月於印尼舉行的20國集團（G20）高峰會。

烏克蘭 習近平 北京

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