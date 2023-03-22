小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

中國網上近日瘋傳一則駭人的影片。事情發生在雲南省昆明市嵩明縣，根據一段監視器畫面，影片中一名7歲女孩竟無故將同村一名4歲男童抱起，扔進井內，隨後淡定離開。

許多中國民眾在看了影片後都驚駭不已，有網友表示，若非有影片為證，誰能相信小孩會殺小孩？還有網友稱，「現在的孩子已經這麼狠毒了嗎？」

由於事件引發中國社會高度關注，當地公安 22日發布通報稱，「經核實：2023年3月8日16 時許，嵩明縣小街鎮某村楊某（男，4歲）與同村鄰居王某（女，7歲）在村中水井旁玩耍時，王某將楊某抱起放入水井中 ( 井口至水面 2.65米，水深 2 米)，附近村民聽見呼救聲後，立即開展救援，及時將楊某救起」。

根據嵩明縣公安局的通報，楊姓男童3月10日經送醫院檢查，無外傷，有輕度發熱咳嗽。涉事兒童家長平時無矛盾。目前，楊姓男童已痊癒，在當地村委會調解下，雙方已達成和解。

但不少中國民眾對於當地公安局用「放」字輕描淡寫形容整起事件表示無法接受。在環球網微博該則新聞的下方留言中，有網友表示，「等會？放入水井中？放入？這個用詞是認真的嗎？ （井口至水面2. 65米，水深2米） 敢問4歲男童的身高是多少....2.65米深的井，2米的水深，男童也不可能會游泳 啊？這能活下來真的是命大？真的太可怕了.......」

另有網友稱，「放？兄弟，這把人家撐在井沿上的手都掰下去叫『放』啊？我找機會給你放一下？」

新京報指出，事發地村幹部稱，女孩做出這樣行為是模仿影視情節。北京 安定醫院兒童精神科中級心理治療師施道明分析，從心理學角度看，這是兒童的一種攻擊性行為，缺失家庭關愛和經常接觸暴力影視劇，都會對兒童造成很大影響。

施道明建議家長，平時應多給予孩童關注，提高孩子的「共情能力」（指能設身處地來體驗他人處境，從而達到感受和理解他人心情的能力）。他表示，孩子的道德發展還未成熟，這起事件與人性善惡無關，不應隨意貼上好壞的標籤。