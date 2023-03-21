我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

美中夾縫求生 TikTok全美活躍用戶突破1.5億人

中國解放軍又將在南海軍演 時間罕見長達41天

記者廖士鋒／即時報導
中國解放軍又將在南海進行演習，此次演習期間長達41天。圖為2022年在南海實彈演習。（取材自「南部戰區」微信公眾號）
中國解放軍又將在南海進行演習，此次演習期間長達41天。圖為2022年在南海實彈演習。（取材自「南部戰區」微信公眾號）

解放軍又將在南海進行軍事演習，此次演習地點位於海南島西南方海域，時程將長達41天，相當罕見。

三亞海事局20日發布航行警告，指出自2023年3月24日8時至4月30日18時，將在18-20.78N 109-4.82E、18-19.82N 109-05.01E、18-20.13N 109-6.51E、18-20.62N 109-6.41E、18-20.74N 109-6.97E和18-21.19N 109-6.86E諸點連線水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

從地圖上看，演習範圍是在海南島崖州外海，這也是2023年以來海南的海事局第4度發布軍事演習有關的航行警告，相較於此前多次演習都是為時僅1到2日，這次演習期間則罕見長達41天。

解放軍南部戰區日前則派兵赴柬埔寨進行金龍—2023聯合軍演之際，3月19日雙方也首度進行海上演練。

據南部戰區微信公眾號消息，20日上午於柬埔寨海域，以解放軍井岡山艦為基準艦，雙方3艘艦艇相互配合，按照預定的航向、航速，有序完成了單橫隊、單縱隊和掩護隊形等隊形轉換訓練。通信演練中，雙方艦艇一面向指定海域機動，一面進行通信操演。

除了軍事演習外，中國近日也公布了在南海海域的人道救援成果。據央視18日報導，近日，交通運輸部南海救助局在南沙群島萬安灘西南約120海浬處，救助了一艘載有21名船員的巴拿馬籍貨輪。

據官方統計，自2018年7月27日，中國政府派遣交通運輸部海上專業救助力量進駐南沙島礁值守後，專業救助力量共執行救助任務69起、出動力量135次，成功救助遇險人員294名、救助遇險船舶17艘、獲救財產價值約14.06億元。

解放軍 微信

上一則

俄羅斯女：做到這5點 中國男性就能讓人傾心

下一則

自律小姐姐 谷愛凌落地上海直奔健身房 腹肌好吸睛

延伸閱讀

美太平洋艦隊司令：阻解放軍攻台 命令一到就馳援

美太平洋艦隊司令：阻解放軍攻台 命令一到就馳援
射彈+核戰術演習 金正恩劍指美韓：作好核攻擊戰備戰

射彈+核戰術演習 金正恩劍指美韓：作好核攻擊戰備戰
北韓核戰術演習 模擬核彈頭擊中800公里外目標

北韓核戰術演習 模擬核彈頭擊中800公里外目標
胡錫進：日澳買戰斧飛彈圍中 將被解放軍「打出屎來」

胡錫進：日澳買戰斧飛彈圍中 將被解放軍「打出屎來」

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

2023-03-14 02:11
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻