中國解放軍又將在南海軍演 時間罕見長達41天

中國解放軍又將在南海進行演習，此次演習期間長達41天。圖為2022年在南海實彈演習。（取材自「南部戰區」微信公眾號）

解放軍 又將在南海進行軍事演習，此次演習地點位於海南島西南方海域，時程將長達41天，相當罕見。

三亞海事局20日發布航行警告，指出自2023年3月24日8時至4月30日18時，將在18-20.78N 109-4.82E、18-19.82N 109-05.01E、18-20.13N 109-6.51E、18-20.62N 109-6.41E、18-20.74N 109-6.97E和18-21.19N 109-6.86E諸點連線水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

從地圖上看，演習範圍是在海南島崖州外海，這也是2023年以來海南的海事局第4度發布軍事演習有關的航行警告，相較於此前多次演習都是為時僅1到2日，這次演習期間則罕見長達41天。

解放軍南部戰區日前則派兵赴柬埔寨進行金龍—2023聯合軍演之際，3月19日雙方也首度進行海上演練。

據南部戰區微信 公眾號消息，20日上午於柬埔寨海域，以解放軍井岡山艦為基準艦，雙方3艘艦艇相互配合，按照預定的航向、航速，有序完成了單橫隊、單縱隊和掩護隊形等隊形轉換訓練。通信演練中，雙方艦艇一面向指定海域機動，一面進行通信操演。

除了軍事演習外，中國近日也公布了在南海海域的人道救援成果。據央視18日報導，近日，交通運輸部南海救助局在南沙群島萬安灘西南約120海浬處，救助了一艘載有21名船員的巴拿馬籍貨輪。

據官方統計，自2018年7月27日，中國政府派遣交通運輸部海上專業救助力量進駐南沙島礁值守後，專業救助力量共執行救助任務69起、出動力量135次，成功救助遇險人員294名、救助遇險船舶17艘、獲救財產價值約14.06億元。