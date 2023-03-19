習訪俄前頻發文 新華社：中俄關係穩如泰山

中國國家主席習近平(左)將出訪俄羅斯，並與俄羅斯總統普亭(右)見面。(新華社資料照片)

中國國家主席習近平 20至22日出訪俄羅斯 ，北京 定調此行為友誼、和平、合作之旅，官媒新華社也連日發文造勢，強調中俄關係「成熟堅韌、穩如泰山」，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，同時暗批美國，製造「民主對抗威權」的偽命題，宣稱中俄將堅定不移反對霸權、抵制新冷戰。

習近平此行是他第三度出任中國國家主席後的首次出訪，他上次出訪是在去年12月上旬，對沙烏地阿拉伯進行國是訪問。大約一周前，伊朗和沙烏地阿拉伯在中方斡旋下宣布恢復外交關係，習近平此次訪俄並會見俄羅斯總統普亭，北京能多大程度影響俄烏局勢發展，國際社會高度關注。

在習近平出訪前夕，新華社近日連發兩文，在題為「成熟堅韌的中俄關係」的時評中強調，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係「成熟堅韌、穩如泰山」，樹立了新型大國關係的新典範。

文章指出，中俄關係的成熟堅韌建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥，為變亂交織的世界注入更多穩定性；兩國在涉及彼此「核心利益」問題上加大相互支持。

同時指出，面對「個別國家」重拾冷戰思維，製造「民主對抗威權」的偽命題，中俄和各國一道，堅定不移推進世界多極化和國際關係民主化，堅定不移反對霸權、抵制新冷戰。