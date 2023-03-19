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蔡天鳳案翻版？蘇州女涉殺夫藏屍冰櫃 還用他手機發微信

中國新聞組／北京19日電
龐男的父親發布視頻，控訴兒子被媳婦殺害藏屍。（取材自紅星新聞）
龐男的父親發布視頻，控訴兒子被媳婦殺害藏屍。（取材自紅星新聞）

蘇州近日傳出發生一起「殺夫藏屍冰櫃案」，宛如香港名媛蔡天鳳命案翻版。受害者龐男的父親發布視頻稱，他的兒子被媳婦查女殺害後，並利用臥室冰櫃藏屍15個月，期間還用死者的手機微信

綜合上遊新聞與紅星新聞報導，這起命案是發生在2月底前後，地點在蘇州市姑蘇區驛東苑，屍體是被查女的親戚發現後報警，死者被害具體時間尚不清楚；查女已自首。

龐男父親表示，兒子失蹤好幾個月，還一度以為他是誤入了傳銷團夥。而案發地務業的工作人員和龐男前同事小A都證實有發生這一起命案。小A稱，他與龐男之前都是在房地產業上班，龐男和查女也是在公司認識，兩人2020年結婚，育有一名女兒。

小A說，龐男是個很上進的人，在蘇州買房了，然後開了個房產中介。他表示，與龐男最後一次聯繫是在2021年7月，因為一般都是龐男主動因業務上的事情找他，所以他也沒有覺得有異狀，直到前兩天才知道龐男死了，「傳女方外面欠了很多錢」。

對於查女，小A認識得不多，只知道對方是蘇州人。

另據極目新聞報導，龐男的朋友車先生（化姓）稱，得知朋友死亡後，他們查到了查女在短視頻平台上經常打賞一名男主播，龐男在失蹤前還曾借錢為妻子還債，「查女喜歡給一個男主播刷禮物，經常占據榜一的位置」。據車先生提供的截圖顯示，查女的帳號在該主播打賞榜排在榜一位置。

龐男的友人稱，查女短視頻平台帳號占據某男主播打賞榜榜一位置。（取材自極目新聞）
龐男的友人稱，查女短視頻平台帳號占據某男主播打賞榜榜一位置。（取材自極目新聞）

報導說，夫妻倆住的小區業主表示，查女性格靦腆，最近還看到其夫龐男社交帳號有更新，只是有一段時間沒有看到龐男本人。

受訪的一名龐男的朋友說，查女的媽媽日前來家裡做飯，打開冰箱發現屍體，才勸查女自首，「死亡時間至少一個月以上，2月底有警車來我們才知道」。

案發物業已被封鎖。（取材自上游新聞）
案發物業已被封鎖。（取材自上游新聞）

報導指，查女今年曾在社交平台更新過多條視頻內容，多以情感為主。最近一次是在2月13日。3月10日，曾有網友在其2月9日發布的短視頻下方詢問：「你老公呢？」

不過，針對此案具體情況，蘇州市姑蘇區友新派出所民警稱不方便透露。

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