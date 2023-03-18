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習普會40次 中國大使：世界越動蕩 中俄越向前

中央社台北18日電
中國國家主席習近平20日將與俄羅斯總統普亭會晤。美聯社
中國國家主席習近平20日將與俄羅斯總統普亭會晤。美聯社

中國國家主席習近平20日將與俄羅斯總統普亭會晤，中國駐俄羅斯大使張漢暉稱，2013年以來習普會晤40次，而這次訪俄具有里程碑意義，世界越是動蕩不安，中俄關係越應穩步向前。

應普亭（Vladimir Putin）邀請，習近平20至22日對俄羅斯進行國是訪問。在俄羅斯侵略烏克蘭戰事久而未決、中美關係愈見低迷的背景下，習近平此行深受國際關注。

中國駐俄羅斯大使館官網17日刊出張漢暉接受中國媒體聯合採訪的文章，對中俄關係發表談話。

張漢暉表示，中俄元首保持密切交往，就雙邊合作和重大國際問題交換意見，這是兩國關係發展的指南針和定盤星。2013年以來，習近平與普亭會晤40次，就推動中俄關係升級、維護地區安全穩定、建設人類命運共同體達成一系列重要戰略共識。

他說，10年來中俄關係進入新時代，雙邊合作取得新成果，戰略合作達到新水準。繼2013年之後，習近平再次將俄羅斯作為連任國家主席後的出訪首站，充分體現了習近平與普亭深厚的個人友誼和對新時代中俄關係的高度重視。

張漢暉並稱，習近平這次對俄進行國事訪問，對新時代中俄關係具有里程碑意義。「世界越是動蕩不安，中俄關系越應穩步向前。」面對複雜嚴峻的國際局勢，中方願與俄方一同維護和平安全與發展繁榮。

他表示，展望2023年，中俄經貿合作有望再上新台階。今年前2個月中俄雙邊貿易額達336.9億美元，年增25.9%，成功實現「開門紅」。再次表明中俄經貿合作的基本盤依然穩固。中俄作為兩大鄰國，政治互信強，經濟互補性高，合作潛力足，2023年貿易必將再創新高，力爭年內實現兩國元首確立的2000億美元貿易目標。

據克里姆林宮表示，習近平20日下午將單獨會晤普亭，21日正式會談，會後發表聲明，雙方將簽署兩份重要聯合文件。

習近平 俄羅斯 普亭

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