我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登頒布行政命令 加強購槍背景調查

快看世界／厭倦開會？調查：高管稱過半會議都無用

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

中央社台北14日電
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

被視為2003年SARS疫情「吹哨人」的中國軍醫蔣彥永11日逝世後，家屬被中國當局要求「三不准」：不辦公祭、不收花圈、不受採訪。此外，蔣彥永因曾聲援六四，近20年來曾多次被限制自由。

自由亞洲電台報導，據蔣彥永的一名友人今天透露，蔣彥永的告別式將於15日上午在北京301醫院西院第一告別室舉行，隨即火化。但家屬在蔣彥永逝世後即接獲中國當局通知，要求低調處理後事，並提出「三不准」。

這名友人說，這「三不准」是：「不准公開遺體告別儀式，只准親屬參加」、「不准接受公眾哀悼送花籃」、「不准接受媒體採訪」。若有人要送花圈輓聯，家屬在收到後還先須交給醫院方面審查內容。

蔣彥永最為人知的事蹟，是率先披露2003年中國爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，為此受到外界尊崇。此後他更公開表示，自己曾在1989年「六四」事件期間救助中槍的學生。2019年3月全國「兩會」期間，蔣彥永還寫信給中國國家主席習近平與全國人大，建議主動正確地評價「六四」事件。

根據報導，知情人士表示，由於蔣彥永多次提出為八九學運正名，並認為是中國犯下大錯，使他這20年來多次被當局限制自由。只有2013、2017和2019年時一度被恢復，包括讓他參加前毛澤東秘書李銳的告別式，和老人在一起聚會，並曾在2019年初受訪。

知情人士指出，2019年「兩會」後，蔣彥永就被當局軟禁，不讓他接見外人，出門看病也不允許，連家中電話線都被拆除，曾有1個月連兒子都無法和他聯繫。這導致他受到刺激，心情不好，並罹患阿茲海默症。直到最近感染肺炎，才住進301醫院病房。

這名人士提到，蔣彥永走得很突然，之前都沒聽說他曾罹患肺炎，因此有可能感染了COVID-19。

蔣彥永因感染肺炎等多種疾病，引發心肺功能衰竭，11日下午在北京301醫院病逝，享耆壽92歲。

六四 北京 疫情

上一則

習普會後通話澤倫斯基？ 中外交部：與各方保持溝通

延伸閱讀

SARS吹哨人 中國軍醫蔣彥永92歲離世

SARS吹哨人 中國軍醫蔣彥永92歲離世
揭發2003年中國SARS的軍醫蔣彥永過世

揭發2003年中國SARS的軍醫蔣彥永過世
「甄嬛傳」女星產後憂鬱 兒患肺炎內疚自呼巴掌

「甄嬛傳」女星產後憂鬱 兒患肺炎內疚自呼巴掌
向雲鵬肺炎病逝來不及慶生 老友舉杯送別

向雲鵬肺炎病逝來不及慶生 老友舉杯送別

熱門新聞

網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08
李冬菊。（取材自大象新聞）

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

2023-03-11 08:03
香港銅鑼灣中央圖書館近日出現裸女「選書」的害羞畫面，4秒影片在網上瘋傳。（視頻截圖）

銅鑼灣圖書館 驚見全裸女選書 露三點4秒片網路瘋傳

2023-03-09 13:21
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平（左）順利連任。（取材自央視直播）

人大選舉 習近平3度當選國家主席

2023-03-09 22:00

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓
「媽的多重宇宙」幕後靈魂人物：獻給台灣父母的情歌

「媽的多重宇宙」幕後靈魂人物：獻給台灣父母的情歌

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態
華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元