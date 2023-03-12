中國務院新總理 李強首場記者會：經濟乘風破浪、未來可期

面對外媒提問中國經濟增長問題與未來展望，李強用八字「乘風破浪、未來可期」來談大陸經濟。（取材自央視）

中國新任國務院 總理李強 13日在第14屆全國人大一次會議上，面對外媒提問中國經濟增長問題與未來展望，李強用八字「乘風破浪、未來可期」來談中國經濟，他表示雖然經濟形勢不容樂觀，但中國具備有利條件，且近兩月中國經濟出現企穩回升，因此他對未來中國經濟充滿信心。

李強指出，今年世界經濟形勢不容樂觀，難以預料因素很多，而且出現偶發問題，如何穩增長，不只對中國而言，對世界都是現實考驗。今年預期目標定在5%，是綜合考慮各方因素確定，目前經濟總量超過人民幣120兆，在高基期上要達到5％也不容易，要倍加努力。

對於未來政策，李強表示，經濟發展具體政策已經在去年的中央經濟工作會議做了部署，基本取向是「穩字當頭、穩中求進」，要推動經濟運行整體向好。最重要要穩增長、穩物價、穩就業 ，要在推動高質量發展上有新的進展。

李強指出要打好四套組合拳：宏觀政策、擴大需求（含內需、外需、投資）、改革創新、防範化解風險等。每一套都有具體內涵，還會根據實踐需要不斷充實優化與調整上述內容。

對於中國有利條件，李強指出，中國市場規模巨大、不可替代;產業體系完備;自然資源豐富;特別是制度優勢顯著等。

談到未來經濟增長挑戰，李強坦承困難不少，但他說，「靜下心想想，哪一年沒有困難？從來是不斷在困難中實現新發展，創造新奇蹟」。他以大禹治水、愚公移山、精衛填海、夸父追日等神話為例，表示要不怕困難。