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德國擬禁止華為參與關鍵基礎建設 中國回應了

特派記者賴錦宏／北京即時報導
德國政府計劃跟隨美國、日本等國家，禁止電信商在5G網路中，使用華為及中興通訊的某些零組件，並強制已安裝的電信商更換設備。美聯社
德國政府計劃跟隨美國、日本等國家，禁止電信商在5G網路中，使用華為及中興通訊的某些零組件，並強制已安裝的電信商更換設備。美聯社

對於德國媒體關於德國政府擬禁止中國科技企業參與德國關鍵基礎設施建設的報道，中國駐德使館回應指，堅決反對在對華合作中泛化國家安全概念、濫用國家力量干預市場，呼籲德國政府認真傾聽其國內理性聲音。

據中國駐德使館官網，長期以來，華為依法合規經營，其技術符合安全標準。歐方數據顯示，華為在德5G網路設備佔比近六成，為德通訊基礎設施建設作出了積極貢獻。近年來不斷有國家和反華勢力企圖以莫須有罪名抹黑，但始終沒有任何證據表明華為設備和組件存在安全風險。如果報導屬實，中方對德國有關政府部門在毫無事實依據的情況下草率作出上述決定表示十分不解和強烈不滿。

中國駐德使館表示，中方堅決反對德國在對華合作中泛化國家安全概念、濫用國家力量干預市場，這不僅違背經濟規律和公平競爭原則，而且損人不利己。中方注意到，有關德歐企業已表示，德政府做法將延誤德國5G網路建設推廣並造成額外成本。

中國駐德使館表示，中方堅決反對針對任何將企業投資經營政治化、泛安全化的做法。希望德方為中國企業營造公平、公正、開放、非歧視的營商環境，多做促進雙向互利的事，而不是相反。

稍早前，德國傳媒引述政府消息報導，鑑於中國電信設備的安全風險，德國政府計劃跟隨美國、日本等國家，禁止電信商在5G網路中，使用華為及中興通訊的某些零件，並強制已安裝的電信商更換設備。

德國 華為 5G

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