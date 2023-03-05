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新人換舊人 47富豪退出兩會 網路巨頭走下政治舞台

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新人換舊人 47富豪退出中國兩會 網路巨頭走下政治舞台

記者陳政錄／即時報導
中國十四屆全國人大一次會議5日上午開幕，不過有47名10億美元級的富豪已經無緣於本屆全國兩會（人大、政協）。（歐新社）
中國十四屆全國人大一次會議5日上午開幕，不過有47名10億美元級的富豪已經無緣於本屆全國兩會（人大、政協）。（歐新社）

中國「全國兩會」在北京召開，2023年是政府換屆之年，據胡潤研究院統計，今年個人財富超過10億美元的中國全國人大代表、政協委員共81位，其中31位是新人，多數來自當紅新興產業，如新能源汽車、醫藥、人工智慧等。網路平台、房地產業巨頭如馬化騰、丁磊、李彥宏、許家印則一一離場，側面反映了中國企業家「參政議政」的更迭趨勢。

據胡潤研究院和英媒BBC合作發布的統計分析，這81位身價超過10億美元的代表委員，來自41位人大代表、40位政協委員，分別佔總數的1.4%和1.8%，在中國的政治體系中，人大、政協兩會幾乎是民營企業家參政的唯一機會。另對比2018年上一屆名單，有47名富豪未能連任，今年的81人中有31位是新人。

較受關注的連任者是寧德時代創始人、中國全國政協委員曾毓群，他身價438億美元最高，作為全球動力電池龍頭的寧德時代，受益中國新能源汽車產業發展快速成長；小米集團創始人雷軍、四川通威集團董事局主席劉漢元也連任人大代表、政協委員，尤其近年朝太陽能領域轉型的劉漢元，已連任四屆中國全國政協委員。

其他新加入的代表、委員還包括小鵬汽車董事長何小鵬、商湯科技創始人湯曉鷗、香港周大福第三代掌門人鄭志剛、澳門賭王何鴻燊之女何超瓊。

一代新人送舊人，在今年的中國全國兩會上，騰訊、網易、百度、京東等中國網路平台巨頭的創始人馬化騰、丁磊、李彥宏、劉強東，均告別了政治舞台。其中，劉強東在2019年就因「個人原因」，請辭中國全國政協委員的職務。

此外，未連任的還有恒大創辦人許家印、新東方創始人俞敏洪，兩人都是自2008年起擔任中國全國政協委員，許家印的公司財務於2021年9月爆雷後，去年就請假未出席全國兩會，俞敏洪的業務則受中國教育「雙減」改革重創，轉型直播帶貨。隨中國房地產業不振，與許家印一同退場的還有許榮茂（世茂）、沈國軍（銀泰）、張力（富力）等。

全國兩會 汽車 房地產

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