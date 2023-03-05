中國兩會「台灣省人大代表」：統一後缺蛋可靠大陸解決

參加中國全國兩會的「台灣省人大代表」鄒振球。取自中國台灣網

繼日前中國國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上，評論台灣「缺蛋」議題，遭農委會駁斥所述價格不實後，中國「全國兩會 」正召開之際，一名「台灣省全國人大代表」鄒振球4日接受中媒聯訪時表示，兩岸和平統一後，台灣地區當前面臨的如缺水、缺電、缺藥、缺蛋問題，「都可以依靠大陸得到很好解決。」

中國「全國兩會」召開，來自各省、各界別的全國人大、政協代表紛紛赴北京 開會，並提出政策建議、接受媒體訪問。據國台辦旗下「中國台灣網」5日報導，鄒振球是在昨天接受多家媒體線上聯訪時做出上述表示。

鄒振球說，實現兩岸和平統一，將給台灣經濟社會發展和廣大台灣同胞帶來眾多實實在在的好處。他列舉，軍事上，不用再大花冤枉錢購買美國軍火，可以把這筆錢用來改善台灣老百姓生活，且以中國現在和將來的軍事實力，台灣安全完全可以得到保障。

在經濟上，鄒振球說，兩岸的交流會更加頻繁密切、領域更加寬廣，「大陸一定會成為台灣產品的巨大市場來源」。報導稱，近一段時間，台灣陷入缺電、缺水、缺藥、缺蛋困境，鄒振球說，兩岸和平統一後，台灣當前面臨的這一系列問題，都可以依靠中國得到很好解決。

鄒振球還表示，兩岸交通的便利性也會越來越大，比如可以修通隧道等。他指出，「大陸承諾尊重台灣同胞的生活方式，兩岸和平統一後，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障，台灣老百姓完全可以按照自己喜歡的方式生活。」

另外還有一位同樣來自「台灣省代表團」的中國全國人大代表蔡培輝也對中媒說，讓台灣同胞過上更好的日子，是他們的共同願望。和平統一之後，台灣同胞可以充分享受由此帶來的安全感、幸福感。

蔡培輝表示，春天來了、春暖花開，希望台商、台青抓住機遇，趕緊來祖國逐夢。台灣未來福祉寄託在青年身上，希望他們能認知到兩岸和平發展、融合發展的好處、益處。

值得注意的是，雖有多家台灣媒體赴北京採訪正在召開的「全國兩會」，但從中媒公布畫面來看，上述兩人仍按慣例，僅接受中國本土媒體的聯訪，台灣媒體不太有機會接觸這些代表團成員。