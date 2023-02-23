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浙江觀光靠他們 安吉縣流傳「養豬不如養上海人」

中國新聞組／北京24日電
據安吉縣委宣傳部提供的一段發佈時間是2022年9月10日的相關視頻顯示，這段視頻中的主講人是中國人民大學教授、三農問題專家溫鐵軍。(視頻截圖)
據安吉縣委宣傳部提供的一段發佈時間是2022年9月10日的相關視頻顯示，這段視頻中的主講人是中國人民大學教授、三農問題專家溫鐵軍。(視頻截圖)

疫情解封之後，中國國內旅遊市場逐漸復甦。據中國旅遊研究院最新發布報告顯示，預計2023年，境內遊人數將達約45.5億人次，年增80%，而浙江安吉縣因觀光旅遊客源來自上海，上海人撐起了浙西山區旅遊和休閒養生的半邊天，因而「養豬不如養上海人」口號也傳遍旅遊圈。

據封面新聞報導，23日有媒體發布視頻稱，浙江安吉縣鼓勵農戶從事旅遊行業的口號「養豬不如養上海人」，安吉縣委宣傳部經調查核實，安吉旅遊行業、鄉村等相關從業者均未提到過此類言語。

據報導，「養豬不如養上海人」言論實為中國人民大學教授、三農問題專家溫鐵軍首提。當時溫鐵軍為了要活躍演講現場氣氛，就提及「養豬養雞不如養上海人」這句話，溫鐵軍當時緊跟著解釋稱，上海人會投資，因為上海人把他們餘錢剩米帶到浙江，沒想到此言論被部分網友惡意解讀並發布網路。 

「養豬不如養上海人」口號看似「辱滬」，實則道破了江浙滬一帶多年來的旅遊業天機，畢竟要有身價才值得「養」。溫鐵軍也說，「當時我們就是認為上海人撐起了浙西山區旅遊和休閒養生的半邊天。」

據東北網報導，早在2007年就有媒體報導稱，當年到安吉旅遊的450萬旅客當中，有7成就是上海人，近幾年已達8成。去年3-5月上海封城的時候，有名的住宿名店「大樂之野」一天只一兩間預訂，上海一解封，6月下旬開始直接滿房。

報導指出，上海人喜歡到浙江的鄉村去旅遊，享受大自然的風光，是當地鄉村生態遊的主要客源地。有閒又有錢的上海人，把浙江鄉下風景極秀美的地方，當做自己家的後花園。一些浙江鄉下的農民，更將自己家的房子以高價租給上海人，讓城裡人有了休閒的好去處，當地農戶也獲得了報酬。

江浙滬一帶有實力的消費群體不止是上海，蘇州、杭州、寧波等也都是「被養」的對象，但論整體消費爆發力和潛力，遠遠不如2500萬人口的上海。

解封之後旅遊市場復甦，據錢江晚報報導，有旅遊業者反映面臨「導遊荒」。浙江新世界國際旅遊公司導領中心主任施興琴說，目前公司共有14名專職導遊，工作量幾乎排滿，「目前還有70多個團等待出發，至少再補充30個導遊。」

安吉是一個著名的漁村，大自然的風光吸引上海人旅遊觀光。( 本報資料照片)
安吉是一個著名的漁村，大自然的風光吸引上海人旅遊觀光。( 本報資料照片)

遊行 觀光 疫情

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