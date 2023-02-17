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氣球風波之際 中國農業部長見美駐中大使推動農業合作

特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國農村農業部部長唐仁健。（中國網）
中國農村農業部部長唐仁健。（中國網）

在美中氣球風波仍未平息之際，中國農業農村部部長唐仁健17日在北京會見美駐中大使伯恩斯(Nicholas Burns)，雙方就落實美中元首峇里島會晤共識、推動兩國農業合作交換意見。

據中國農業農村部官網消息，近日糧食問題多次被中共中央提及。中共中央、國務院發布今年「中央一號文件」指出，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定因素增多時期，守好「三農」基本盤至關重要、不容有失，要求堅決「守牢確保糧食安全」。

中共總書記習近平去年12月在中央經濟工作會議上講話中也提到，確保國民經濟循環暢通，要大力提升糧食、能源資源安全保障能力。

另據華爾街日報報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅周末在慕尼黑安全會議講話，可能談到氣球事件，美中雙方據報亦在嘗試安排王毅與國務卿布林肯在慕尼黑會面。

慕尼黑安全會議2月17至19日在德國舉行，王毅和布林肯都會出席。預估烏克蘭將是會議一大關注議題，但美中近日鬧出氣球風波，布林肯無限期推遲訪問北京。華爾街日報稱，知情人士透露，美中最近幾天一直討論安排王毅和布林肯會面，但目前尚未有任何決定。

王毅本周較早前展開法國、義大利、匈牙利及俄羅斯歐洲四國訪問行程，期間將參加慕尼黑安全會議，北京方面沒有透露王毅在慕尼黑停留的細節。消息人士稱，王毅會在周六演講中談到氣球爭端，還會談到中國對俄烏衝突的立場以及美中關係等。中國取消疫情防控措施後，正積極返回世界舞台，預估王毅會表達中國與世界各國合作的意向。

王毅 布林肯 氣球

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