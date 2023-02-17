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聊天機器人發假新聞 謊稱浙江杭州「解除限行令」

中央社／台北17日電
圖為務工人員排隊進入列車。（新華社）
圖為務工人員排隊進入列車。（新華社）

一則「浙江省杭州市政府3月1號取消機動車依尾號限行」的新聞稿16日在中國網路瘋傳，杭州警方今天指消息不實，已介入調查。據中國媒體報導，這是使用當紅的聊天機器人編造的假新聞。

中國澎湃新聞今天報導，因學校放假等因素，去年12月21日起，杭州全市交通流量明顯下降，延誤指數逐日遞減，交通尖峰期行車時速變快，暫停錯峰行車措施。

如今錯峰暫停已近兩個月，不少杭州市爭相詢問，限行令是否會調整，因此網路瘋傳「浙江省杭州市政府3月1號取消機動車依尾號限行」的新聞稿引發關注。

不過浙江之聲報導，16日下午杭州市若干民眾討論近來當紅的ChatGPT，有人開玩笑使用這個聊天機器人軟體完稿杭州取消限行的假新聞，甚至直播使用ChatGPT的寫稿過程並發文。

不明就裡的網友立即截圖轉發，導致假新聞到處流竄，闖禍的民眾隨即發訊道歉，還說3月1日取消機動車尾號限行的截圖不是從官方得知，全是ChatGPT擬具自動生成的新聞稿被轉發而誤導大眾。

另據紐約時報（The New York Times）報導，ChatGPT全球爆紅，高度審查網路訊息的中國，出現疑似山寨版，提供「尊重國情」的答案，如被問到1989年6月4日北京發生什麼事，回答是「敏感詞彙無法處理」。

ChatGPT 北京 紐約時報

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