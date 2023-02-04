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中國通報：現有新冠住院病患近10萬例、重症7,918例

記者廖士鋒／即時報導
中國公布新冠最新統計指出，目前共有住院病例近10萬例，1月27日至2月2日，全中國醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例3,278例。圖為山西太原白求恩醫院醫護人員救治重症患者。（中通社）
中國公布新冠最新統計指出，目前共有住院病例近10萬例，1月27日至2月2日，全中國醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例3,278例。圖為山西太原白求恩醫院醫護人員救治重症患者。（中通社）

中國官方最新通報的新冠疫情顯示，截至2月2日，現有新冠重症病患7,918例；1月27日至2月2日在院新冠病毒感染相關死亡病例累積共3,278例。

根據中國疾病預防控制中心官網4日晚間公布的訊息，截至2月2日，中國31個省市區和新疆兵團新冠現有住院病例9萬8,742例，現有重症7,918例，其中新冠病毒感染重症653例、基礎性疾病重症合併新冠病毒感染7,265例。

就死亡病例的情況，通報指出，1月27日至2月2日，全中國醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例3,278例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡131例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡3,147例。

稍早中疾控於本月1日發布的通報顯示，中國在院新冠病毒感染者於2023年1月5日達到峰值162.5萬人，隨後持續下降，1月30日下降至14.4萬人，較峰值減少了91.1%；重症患者在1月5日達到峰值12.8萬，隨後持續下降；在院死亡病例數於1月4日達到每日峰值4,273例，之後也是持續下降。

此前據人民日報旗下健康時報1日消息，中國疾病預防控制中心前流行病學首席專家曾光指出，目前80%到90%的人群自然感染後已獲得天然免疫，加之中國疫苗接種率已達到90%以上的水平，「中國的免疫屏障已經基本建立」。

他強調，雖然從短期來看，疫情形勢是安全的，暴風驟雨已經過去，「但從中遠期來看，還存在很多變數」。

具體而言，曾光指出中國仍然面臨著XBB、BQ.1及其亞分支境外輸入的風險，尚未接種疫苗的老年人也依舊面臨著感染風險；另一方面，此次新冠疫情全面放開之後，不論是醫療救治系統還是公共衛生系統，都需要總結經驗。

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