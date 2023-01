澳廣：習幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

習近平。(歐新社)

澳洲 廣播公司(ABC)報導,中共 領導人習近平 幼年因父親失勢被瞧不起,申請入黨靠走後門才如願,攀上權力巔峰的歷程非常坎坷,而少小不幸使他深陷揮之不去的自卑感,對中國影響深遠。

據澳廣30日的報導,中共1949年建政後,習近平的父親習仲勳憑藉著與毛澤東並肩作戰打江山的功績,黨內地位可說是水漲船高,但1962年習仲勳因支持被認定是反黨的小說「劉志丹」而失寵,地位一落千丈。

研究中國問題的雪梨科技大學(University of Technology Sydney)副教授馮崇義說,習仲勳隨即被撤銷職務和貼上反黨分子標籤,再被下放洛陽礦山機械廠當副廠長。

這些巨變對當時9歲的習近平影響深遠,以致他在高幹及權貴子弟雲集的北京市八一學校遭受排擠。

馮崇義指出,習近平被同儕看不起,產生非常強烈的自卑感,這種自卑感直到如今還揮之不去,並說習出訪美英法等國,不時藉著背誦長串書名凸顯自己有學問,這就是出於他的自卑。

1966年毛澤東發動文化大革命,報導引述「經濟學人」(Economist)雜誌駐中國記者黃淑琳(Sue-Lin Wong)指出,習近平曾說文革時期遭到暴民攻擊的情形,並擔心自己性命不保,之後下放至農村。

陝西梁家河村是他被安插落戶的地方,這位未來的中共領導人在此整整捱了7年,窩居於黃土高坡挖鑿的簡陋窯洞裡,這段痛苦回憶使得不少和習同輩的中國人,再也不願與中共有任何牽扯而遠走他鄉。

習近平。(新華社)

唯獨習近平不這麼想,黃淑琳表示,習分析不是中國共產黨自身不好,而是黨失去了對國家的控制,並自忖若有機會晉升於黨的最高層,將力保黨不再失去控制。

黃淑琳另指出,習近平的思維與眾不同,因他牢記父親傳授的經驗教訓,於是決定加倍努力為黨效命。

儘管習近平對黨忠誠,不過馮崇義說,習近平曾10次申請入黨,藉由走後門才被接受。

之後習近平藉由各種縣、市和省的領導職位歷練,經營自己的政治生涯,並獲拔擢為上海市委書記、國家副主席兼任中共中央書記處書記,2012年晉升中共中央總書記及中國國家主席。

習主政後果然秉持著加強控制的路線,黃淑琳說,他清洗眾多意見不同者,向整個黨和整個國家灌輸恐懼,現在除了習派以外幾乎沒有其他派別,而且他的言論變得更極端及激進。

多年來,習封口批評者,關押維吾爾和其他少數民族的反抗者,加強對香港控制,並揚言必要時武統台灣。與此同時,他的宣傳機器建立了效法毛澤東風格的個人崇拜,在各個層面,習威脅壓制不服從黨的人。

而遭到習體制迫害的慘痛,1990年代移民澳洲的馮崇義曾親身體會。他說,2017年他回中國採訪若干懷抱民主自由理想的律師等人,於是遭到有關部門的拘審,秘密警察逮捕他,企圖阻止他離開中國。

所幸經澳洲府施壓一周後獲釋返澳。馮崇義說,習近平絕對是個像史達林、希特勒及毛澤東的獨裁者,把中國變成極權社會。

如今獨攬大權的習近平今後將如何?報導說,去年10月習近平藉由中共20大打破慣例繼續第3個任期,各方揣測他極可能抓權不放至終身。

黃淑琳說,他建立令人難以置信的強有力審查、宣傳和監視機制,習領導的中國已變得更加專制且封閉,比他剛掌權時的自由度更低,非常不幸,這就是中國繼續發展的方向。

倫敦大學(University of London)亞非學院中國研究院(China Institute at the School of Oriental and African Studies)院長曾銳生(Steve Tsang)說,習近平不僅影響中國,而且將影響所有人。

他說,無論是否喜歡他都得承認,「習近平將對我們的生活產生巨大的影響,中國現在與世界其他國家緊密融為一體,中國的變化——無論好壞都會影響到我們」。