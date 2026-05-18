從一代移民到執掌精英名校 西北大學新校長蔣濛之路

西北大學新任校長蔣濛。(西北大學官網)

蔣濛1976年出生於中國天津，隨後移居香港 並在那裡接受基礎教育，後赴美國深造。

他在史丹福大學 一口氣完成了電機工程的學士、碩士及博士學位。走出史丹福校園後，蔣濛的學術生涯在常春藤盟校普林斯頓大學開花結果，他不僅成為該校歷史上最年輕的講座教授之一，更創辦了知名的普林斯頓EDGE實驗室，致力打破網路通訊理論與實際應用之間的壁壘，奠定了他在全球無線通信與行動網路領域的權威地位。

蔣濛的學術成就早已獲得國際科學界的高度認可。他不僅是美國國家發明家科學院院士與國際電機電子工程師學會(IEEE)會士，更在2013年榮獲美國國家科學基金會頒發的阿蘭·沃特曼獎。該獎項是美國政府授予青年科學家的最高榮譽，表彰他在優化網路演算法上的開創性貢獻。蔣濛不僅長於理論，更具備敏銳的商業與科技嗅覺，任內曾將多項網格技術專利成功商業化並創辦新創公司，其著作「網路之王」更將複雜的通訊科技轉化為通俗的大眾科學語言。

除了深耕校園，蔣濛也曾將其專業延伸至美國國家戰略的最高決策層。他曾受邀借調至美國國務院，出任國務卿的科學與技術顧問。在任期間，他協助起草並規畫了多項攸關全球5G網路安全、地緣政治科技競爭與半導體供應鏈的外交政策，這段經歷讓他具備了傳統大學學者少有的國際政治視野與危機處理能力。

卸下聯邦顧問職務後，蔣濛重返高教領導崗位。他先是帶領普渡大學工程學院創下學術聲譽新高，並於2023年正式接任普渡大學第13任校長。

在掌舵普渡大學期間，他配合全美半導體在地製造戰略，成功引進產官學資源，在校內建立了尖端的AI記憶體晶片與先進封裝技術設施。同時，他也在校園內大力捍衛言論自由，並帶領普渡大學在「大十聯盟」的體育競技與學術表現上取得雙贏。

從香港移民少年、史丹福電機博士、國務院科技顧問，再到如今執掌全美精英名校，蔣濛憑藉著世界級的研究實力、卓越的創新管理與深厚的外交協調經驗，在全美大學面臨政治審查與意識形態撕裂的歷史節點上，接下了西北大學 校長一職。

他表示，自己的第一代移民背景將是他理解多元觀點與捍衛學術自由的最強基石，全球高教界也正拭目以待他將如何帶領西北大學走過新一輪的轉型風暴。 普渡大學校長蔣濛(右)與學生合影。(普渡大學官網 )