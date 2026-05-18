無懼川普政府政審 西北大學宣布華裔蔣濛接任新校長

蔣濛將出任西北大學新一任校長。(西北大學官網)

美國頂尖名校西北大學 (Northwestern University)18日宣布，將任命現任印第安納州普渡大學(Purdue University)校長蔣濛(Mung Chiang，50歲)為新任校長，他也將成為西北創校175年以來，史上第一位亞裔 (華裔 )校長。蔣濛將於今年7月1日走馬上任。

校方在聲明中特別提到，蔣濛對「言論自由與自由表達」的堅定承諾，此舉明顯釋出訊號：西北大學正試圖尋求新路徑，以應對川普政府對全美精英大學所展開的嚴厲政治審查與施壓。

在此之前，西北大學因校園抗議活動、多元化(DEI)政策以及跨性別醫療服務等議題，頻頻遭到聯邦政府的調查與懲罰，最終導致前校長希爾(Michael Schill)於去年9月黯然請辭。

回顧2024年，前校長希爾曾與其他幾所名校負責人一同被傳喚至共和黨主導的國會眾議院委員會，就校園內「反猶太主義」的指控接受質詢。當時，西北大學在加薩戰爭爆發初期，曾與校園內紮營抗議的親巴勒斯坦示威者達成協議；希爾隨後在國會作證時明確表示，西北大學絕不會從以色列撤資。

蔣濛自2023年起擔任普渡大學校長。在掌舵普渡期間，他成功推動校方建立AI記憶體晶片與先進封裝技術中心。在此之前，他曾在普林斯頓大學教授工程學，並創立了「普林斯頓 EDGE 實驗室」，長期致力於縮短網路研究中理論與實踐的差距。

作為西北大學歷史上首位亞裔校長，蔣濛特別提及自己作為「第一代移民」的背景。他表示，這段經歷讓他深刻體會到多元背景與不同觀點對於學術殿堂的重要性。

西北大學在新聞稿中高度讚譽蔣濛：「他是一位世界級的研究者、教育家、創新者與大學領導者，長期專注於擴大科學發現、支持師生發展、捍衛言論自由，並為大學的未來轉型做好準備。」

西北大學現階段正面臨微妙的政治處境。去年12月，校方與川普政府達成了一項價值7500萬元的重大協議，以換取聯邦解凍高達八億元的政府資金。

該協議的代價相當沉重，包括必須徹底移除招生過程中任何變相考量種族因素的機制，包含申請書中的「個人陳述」、「多元化敘事」，或任何申請者提及自身種族身分的內容。此外，西北大學及其費恩伯格醫學院(Feinberg School of Medicine)也承諾將不再進行跨性別手術，此舉已引發外界對芝加哥地區未來「性別確認醫療(Gender-affirming care)」發展的強烈質疑。

值得一提的是，鑑於西北大學仍是美國大學體育「大十聯盟(Big Ten)」的核心成員，校方在介紹中也特別提及了蔣濛治下普渡大學的體育亮眼表現，普渡在2024-2025 學年，該校男子籃球隊成功殺入全國總決賽，且共有248名運動員榮獲「大十聯盟學術全明星」榮譽。