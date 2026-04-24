南佛大2孟加拉博士生1死1失蹤 白人室友被捕

兩名失蹤的南佛羅里達大學孟加拉籍博士班研究生，利蒙(Zamil Limon，左)及布里斯蒂(Nahida Bristy，右)，目前利蒙的屍體已被尋獲，布里斯蒂仍下落不明。(南佛大校警局)

南佛羅里達大學(University of South Florida)兩名孟加拉籍博士生失蹤近10天後，其中一人的遺體於24日被尋獲，另一人仍下落不明。死者的室友因涉案被捕。

綜合美聯社等媒體報導，懷疑遇害的兩名孟加拉博士生分別是利蒙(Zamil Limon，男)及布里斯蒂(Nahida Bristy，女)，同為27歲，前者主修地理、環境科學與政策，在校外居住；後者主修化學工程，住在大學宿舍。據悉兩人是情侶關係正考慮結婚，兩人最後一次被人看到是在4月16日。

南佛大校警局表示，兩人的朋友4月17日向警方報案，指無法聯繫上他們。

警方4月23日查問了利蒙在校外公寓的室友、26歲白人美國公民 阿布加貝赫(Hisham Saleh Abugharbeih)，經短暫的談話後結束查問。

翌日上午 ，警方收到報案稱在坦帕灣霍華德·弗蘭克蘭橋(Howard Frankland Bridge)發現利蒙的屍體，但布里斯蒂仍然下落不明。

與此同時，警方獲報指阿布加貝赫在老家發生家庭暴力事件，並將自己反鎖在屋內。警方趕到現場將他的親屬轉移至安全地點後，出動特警隊、無人機、機器人及危機談判專家，最後阿布加貝赫高舉雙手走了出來，身上只裹著一條藍色毛巾。

警方隨後正式逮捕阿布加貝赫，初步指控非法移動屍體、未報告死亡、篡改證據、非法禁錮及毆打等罪。

當地希爾斯堡郡(Hillsborough County)副警長毛雷爾(Joseph Maurer)在記者會表示，法醫正檢驗利蒙遺體，預計25日會有結果。

警方及大學資料顯示，阿布加貝赫於2021年春季至2023年春季在南佛大就讀，主修管理學位。他先前曾多次被捕，2023年5月及9月被控毆打及入室盜竊，也涉及兩起家庭暴力，紀錄顯示他目前正接受緩刑。

警方表示全案仍在偵辦中，初步排除其他嫌犯涉案，並呼籲民眾提供線索尋找仍然失蹤的布里斯蒂。