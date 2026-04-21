中華台北隊抵佛州參加世界啦啦隊錦標賽 僑胞接機送暖

中華台北啦啦隊20晚抵達，與接機僑胞合影。（記者陳文迪/攝影）

2026世界啦啦隊錦標賽(2026 ICU World Cheerleading Championships)22日起至24日(周五)，在迪士尼 世界ESPN運動世界舉行。中華台北隊參賽三項，全隊隊員、教練、隊職員和加油團，一行39人，日前抵達奧蘭多。

本屆比賽分青年、特奧及成人組，就競技啦啦隊和舞蹈啦啦隊，包括雙人及團體彩球、爵士、嘻哈街舞等各項競技。22日晚7時開幕典禮。特奧組及雙人舞啦等各組22日預賽，23日日決賽並頒獎；成人團體彩球爵士嘻哈各組舞啦，女子大小組和男女混合各級競啦23日預賽，24日決賽，當晚7時45分起至9時閉幕典禮及最高級組頒獎。

今年度ICC國際盃(International Cheerleading Cup)則從25日至27日比賽，大會活動及賽程詳情：https://reurl.cc/3kKK9R，現場不售票，門票每日每人50元，購票網站：https://disneyevent.com/2026icu。比賽地點：The ESPN Wide World of Sports Complex ，700 S. Victory Way, Orlando, FL 34747。

今年世錦賽中國及台灣均有隊伍參賽，中華台北隊參賽三項，雙人彩球及雙人嘻哈舞22日上午10時24分及12時06分分別在(The Athletic Center)體育館預賽，六級競啦23日中午12時18分在(AdventHealth Arena South)大體育館初賽；中國隊參賽三項，22日上午雙人嘻哈舞8時42分，雙人彩球9時42分；團體彩球組23日下午3時06分在（The State Farm Field House)體育館開賽；勝出隊伍晉級決賽。

中華台北隊抵達佛州 時，中佛州僑界包括僑務諮詢委員王成章、僑務顧問詹翠華、僑務促進委員牛淑華、張熙增、梁桂台、劉翠英、徐國鈴，大奧蘭多台灣商會會長李麗玲和會員等人到機場歡迎。王成章等人祝福啦啦隊再創佳績。當天大家也為贊助啦啦隊多年的義工粱桂台唱生日快樂，氣氛溫馨。

該隊因航班延誤，航空公司臨時更改航程轉機，團員們分三批不同航班，下午5時至夜間10時後方全員到齊。雖已至深夜，僑胞們熱情接機，還準備餐飲水果等資源，讓代表隊感動不已，啦協秘書長廖志華感謝僑胞鄉親們的愛護，多年來贊助比賽期間的交通和飲食，中華隊今年大換血，大家將盡全力爭取最好的成績。

駐邁阿密台北經濟文化辦事處及中華民國僑務委員會將在25日(周六)於奧蘭多美味居餐廳舉辦「慶功宴-歡迎及感恩餐會」，時間班晚6時30分起至9時30分。歡迎鄉親僑胞報名參加，每人20元，意者可聯絡台商會會長李麗玲(407)341-3535，聚餐地點：美味居 Mei Asian Chinese Buffet，8255 International Dr. #124， Orlando, FL 32819。

僑胞送食物和飲料等資源到選手村旅館支援啦啦隊。（記者陳文迪/攝影）

壽星梁桂台(中)接受獻花和大家一起唱生日快樂。（記者陳文迪/攝影）

中華台北啦啦隊和僑胞一起唱國旗歌，預祝參賽賽勝利。（記者陳文迪/攝影）

中華台北啦協秘書長廖志華（後中立者）率最後抵達的中華台北啦啦隊員感謝僑胞。（記者陳文迪/攝影）

中佛州僑胞到機場歡迎中華台北啦啦隊。右一大奧蘭多台灣商會會長李麗玲和夫婿陳奧兆生（左一）（記者陳文迪/攝影）