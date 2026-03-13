我的頻道

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

美軍加油機墜毀伊拉克 軍方證實4人罹難

芝城強風警報 陣風逾60哩 機場一度停飛

特派員黃惠玲／芝加哥報導
氣象預報芝加哥地區13日最強陣風每小時將逾60哩。(美聯社)
氣象預報芝加哥地區13日最強陣風每小時將逾60哩。(美聯社)

芝加哥地區持續受極強風影響，國家氣象局指出，13日陣風可能超過每小時60哩，足以吹落樹枝、增加駕駛危險，甚至可能造成部分停電。

國家氣象局發布的高風速警報將延續至13日下午4時，氣象專家預測陣風仍將持續超過每小時60英里。

強風曾造成歐海爾國際機場短暫停飛，截至上午7時15分解除。據國家氣象局報告，截至上午5時，歐海爾與中途機場的陣風分別達53與56英里/小時；印第安納州瓦爾帕萊索機場(Valparaiso Airport)陣風達63哩/小時，杜佩奇機場(DuPage Airport)則為62哩/小時。

氣象局氣象學家博查特(Brett Borchardt)表示：「這種風力類似於嚴重雷暴，足以吹落樹枝，使駕駛困難，甚至可能導致部分停電。」

此次強風源自一個從威斯康辛州麥迪遜向密西根湖推進的低壓系統，北伊利諾與西北印第安納地區位於系統南端。博查特指出：「就是這個低壓系統的強度，使得風力特別強勁。」

他補充，14日風勢將稍微緩和，但另一個風暴系統預計15日夜間接近。該系統可能帶來嚴重雷暴與降雪，下周一(16日)、周二(17日)氣溫將從華氏40多度驟降至華氏20多度，風寒效應可能使氣溫降至零下5度以下。

博查特提醒，這將是一個可能帶來多種天氣影響的風暴系統，包括強風、降雪與雷暴。」

芝加哥

