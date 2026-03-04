我的頻道

中國2026年目標訂了 今年經濟增長率4.5-5%

Trader Joe's雞肉燒麥等熱門食品召回 恐含玻璃碎片

Gemini教唆兒自殺 佛州父告谷歌

編譯盧炯燊／綜合報導
佛州一名父親控告谷歌聊天機器人Gemini教唆其子策畫「大規模殺傷」，最終造成自殺身亡，要求谷歌公司負連帶責任。(路透)
佛州一名父親控告谷歌聊天機器人Gemini教唆其子策畫「大規模殺傷」，最終造成自殺身亡，要求谷歌公司負連帶責任。(路透)

聊天機器人引發的法律訴訟又添一樁，佛州一名父親控告谷歌，指該公司聊天機器人Gemini教唆其子策畫「大規模殺傷」，最終自殺死亡。本案再次引發社會對於聊天機器人帶來的心理健康風險以及相關科技公司責任個關注。

美聯社報導，佛州男子喬爾‧加瓦拉斯(Joel Gavalas)4日向加州聖荷西聯邦法院提告，提控谷歌的Gemini 過失導致其36歲兒子喬納森‧加瓦拉斯(Jonathan Gavalas)自殺，必須為產品負責。

訴狀指出，喬納森與Gemini 聊天機器人對話，逐漸認為它擁有意識，甚至視為自己的「AI妻子」，最後更相信它被困在邁阿密國際機場附近一座倉庫內。2025年9月底，他身著戰術裝備攜帶刀械，策畫製造「大規模殺傷」以營救「AI妻子」，幾天後自殺身亡。Gemini 根據其指示生成的一份遺書草稿，說他是與「AI妻子」團聚。

喬爾的代表律師埃德爾森(Jay Edelson)在提告後向記者表示，喬納森沉浸在科幻世界裡，認為政府及其他人都在追捕他，同時相信Gemini是有感知能力，在妄想症不斷升級的結果下，最終導致自殺。

谷歌在回應訴訟的聲明說，Gemini避免暗示或鼓勵現實世界中的暴力和自殘行為，同時與醫療及心理健康專家密切合作，制定安全保障措施。聲明又說，Gemini早已察覺喬納森異狀，向他澄清一切都是由AI生成的，多次建議他撥打危機熱線求助。

谷歌又說，儘管投入了大量資源，但遺憾的是AI模型並非完美無缺。

埃德爾森反駁這個說法是漠視死亡事件，「目前AI正引導人們執行現實世界的任務，但這些任務可能會造成大規模傷亡事件。」

在此之前涉及AI 聊天機器人的訴訟均是針對OpenAI，本案是同類案件首例針對Gemini，訴訟焦點將在於當使用者向聊天機器人透露大規模暴力計畫時，科技公司應承擔何種責任。

