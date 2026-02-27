不只吃吃喝喝 芝華商會將打造華埠為旅遊文化地標

李建明(左至右)、強森、盧漢士、胡曉軍出席芝華商會新年餐會。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城華商會會長李建明在商會慶祝馬年新春到來同時，提出未來一年的六大工作方針，旨在推動華埠 升級與繁榮，提升旅遊層次、強化社區安全、改善環境品質及創造長期經濟機會。他呼籲僑胞積極參與初選投票，因選票是社區資源與影響力的重要象徵，只有團結一致，華人社區才能獲得更多尊重與福利。

李建明在活動中提到，華商會計畫在今年將華埠從單純餐飲目的地轉型為文化旅遊地標，3月將在遊客中心推出新項目，並與芝加哥各大景點合作安排多場文化活動，包括7月首次迎請佛陀舍利至中西部的盛事；商會也將申請社區暴力預防基金，提升巡邏與安全基礎設施，並建立系統化清潔機制，打造全美最潔淨華埠。

此外，商會擬在永活街打造新文化地標與拍照打卡點，結合設計與人流活化商業走廊；推動科技與商業創新，鼓勵AI、機器人及科技體驗項目；並與市府及州府接洽大型建設項目，如數據中心、太陽能與平價住宅，確保華埠在紅線地鐵延伸工程等重大計畫中獲得公平承包與就業機會，為社區創造長期經濟效益。

當天餐會嘉賓雲集，包括芝市市長強森、伊州 副州長史特拉頓(Juliana Stratton)、伊州議會眾議員馬靜儀、庫克 郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、庫克郡財長帕帕斯(Maria Pappas)、庫克郡委員戴利(John Daley)、芝11區區長李惠華、芝25區區長盧漢士(Byron Sigcho Lopez)，以及中國住芝加哥總領事館總領事王保東等。

強森則肯定亞裔社區對城市的貢獻，強調「團結是力量的源泉」，並向僑胞送上新年祝福。中國駐芝加哥總領事 王保東亦出席餐會，他表示將持續推動中美經貿合作，並鼓勵僑胞展現企業家精神，祝福大家「夢想成真、馬不停蹄」。