訓練解放軍飛行員 前美軍飛官印州法庭受審

美國空軍退役少校布朗(Gerald Eddie Brown Jr.)，涉嫌為中國訓練飛行員，於2月26日在印第安納州杰斐遜市(Jefferson)被捕。(印州克拉克郡警長辦公室)

一名已退役的美國空軍「精英」級戰機飛行教官，涉嫌受聘前往中國秘密訓練解放軍 戰機飛行員而遭逮捕並起訴。官員表示此案對美國國家安全構成嚴重威脅。

綜合今日美國(US Today)等報導，司法部 發布新聞稿指出，無線電代號「奔跑者」(Runner)的美國空軍退役少校布朗(Gerald Eddie Brown Jr.)，涉嫌為中國訓練解放軍飛行員，於2月26日在印第安納州杰斐遜市(Jefferson)被捕，同日在印州南區聯邦法院過堂。

現年65歲的布朗在美國空軍服役超過24年，歷任飛行員、教官和指揮職務，駕駛過F-4、F-15、F-16、A-10及F-35等多型戰機，並具備擔任敏感的核子武器投送任務資格。他被控未經授權，串謀和參與為中國人民解放軍空軍飛行員提供服務，違反了「武器出口管制法」(Arms Export Control Act ，AECA)。

起訴書指出，布朗透過一名共謀同夥，與一名中國間諜 蘇斌(Stephen Su Bin，音譯)接洽，自2023年8月起，開始籌畫為中國解放軍飛行員提供訓練。

中國公民蘇斌先前於2016年在美國加州中區聯邦法院，承認共謀入侵美國主要國防承包商電腦系統、竊取敏感軍事及出口管制數據，遭判刑四年。

司法部指出，布朗2023年12月前往中國開始擔任訓練工作，直到今年2月初才返美。消息指他一返抵國門即被盯上。

負責國家安全的助理司法部長艾森伯格(John A Eisenberg)發聲明指出，「美國空軍將布朗少校訓練成一名精英戰機飛行員，並託付他保衛國家，如今卻涉嫌訓練中國軍方飛行員。」

他又說，「美國公民，無論是軍人還是平民，為外國軍隊提供訓練，除非是獲得國務院核發的許可，否則這種行為是非法的。司法部國家安全司一定會動用一切手段保護我們的軍事優勢，將違反武器出口管制法的人繩之以法。」

聯邦調查局反間諜與情報處助理主任羅札夫斯基(Roman Rozhavsky)也表示，布朗背叛了國家，涉嫌透過訓練中國飛行員，危害那些他曾宣誓要保護的人。