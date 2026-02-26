芝市府超額罰款 法官裁決需退款1億給駕駛人、車主

許多因為芝市車輛貼紙逾期遭罰的民眾，都在這次的罰款退還名單。(本報檔案照片)

芝加哥 市府因過去十年對交通、停車及市車貼等罰單 收取超額費用，將可能需退還近1.04億元。之前因罰單被收費超過250元上限的數十萬名駕駛人、車主，將有望拿到退款。

庫克 郡巡迴法院法官蘇利文( William Sullivan)日前裁定，芝加哥市在2012年至2022年間開出的逾百萬張罰單中，對部分違規項目收取超過250元上限的罰款，違反了伊利諾州法律。法院因此要求市府退還約6960萬元的超額罰金，並支付約3400萬元利息。

裁決同時取消尚未收取的約9380萬元罰款與費用。若不計利息，法院認定違法的罰金總額約為1.63億元。

芝加哥市法律局表示，市府正評估是否提出上訴。

案件指出，市府自2012年起將過期市車貼罰款從100元提高至200元，並對逾期繳納再加收200元。此外，訴訟列出十多項違規，包括車窗貼膜過深或停放於裝卸區，罰款介於140至500元之間。

該案為集體訴訟。原告之一Kyle Garchar表示，他在2017至2018年間因住家門前停車，短短數周內累積四張市車貼罰單，總欠款達1600元，因市府已將未繳罰單通知Uber與Lyft，導致他無法繼續從事共乘司機工作。

Garchar表示，市府試圖透過罰款彌補財政問題，而許多累積罰單的駕駛本身已面臨經濟困難，形成惡性循環。

另一名原告Michael Blaha則指出，雖然退款金額未必改變生活，但希望能建立判例，促使政府遵守法律。

訴訟最早於2018年提出，當時仍在前市長伊曼紐(Rahm Emanuel)任內。約四年後，芝加哥市修改相關法規，取消超出上限的罰款，被視為間接承認違規。

原告律師Jacie Zolna表示，州政府當年允許芝加哥建立行政裁罰制度，但前提是罰款不得過高；然而市府多年來收取遠超法定標準的費用。他指出，市府曾拒絕以較低金額和解，目前案件已進入關鍵階段。

芝加哥市法律局發言人表示，案件尚未定案，市府將持續採取法律行動維護居民利益。