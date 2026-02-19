持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

我的頻道

快訊

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

特派員黃惠玲／即時報導
張秀英。(ICE波士頓辦事處)
美國移民暨海關執法局(ICE)波士頓辦事處18日透過官方X帳號宣布，該辦事處於17日逮捕了一名在美非法居留近30年、且擁有多項犯罪紀錄的中國籍女子張秀英(Xiu Ying Zhang，音譯)。該女子在1996年合法入境美國後滯留不歸，期間並涉及多項色情與人口販運罪行而遭刑事指控。

根據執法部門提供的資料，張秀英於1996年10月持旅遊簽證合法入境美國，當時獲准停留期限僅為30天。然而，她並未在期滿後離境，而是選擇非法滯留在美國境內，時間跨度長達近30年。ICE官員在聲明中嚴正指出，此類長期非法滯留行為已嚴重觸犯聯邦法律。

除了移民身份問題外，張秀英還涉及多項與色情犯罪及人口販運相關的刑事指控。根據警方紀錄，她的犯罪背景包括：性奴役人口販運(Trafficking of Person for Sexual Servitude)、從事賣淫及收費性行為(Prostitution / Sexual Conduct for a Fee)、經營並維持賣淫場所(Keeping a House of Prostitution / House of Ill Fame)、依靠賣淫所得維生(Deriving Support from Prostitution)，以及無照進行按摩或沐浴服務(Unlicensed Massage/Bath)。

ICE波士頓辦事處對此表示，此次逮捕是ICE針對新英格蘭地區非法商業活動打擊行動的一部分，旨在保護社區安全與合法商業誠信。ICE稱：「我們目前的努力重點在於支持合法商業行為，並保護我們社區的誠信與安全。」此次逮捕行動再次展現了移民執法部門打擊犯罪分子與非法居留者的決心，執法部門並重申，此類長期非法滯留且涉及犯罪的行為已嚴重觸犯聯邦法律。

ICE 移民 波士頓

FBI查喬州選舉中心 2020大選缺席票無摺痕陷疑雲

