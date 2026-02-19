殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

維吉尼亞州 當局指控一名男子涉嫌謀殺妻子，該女子的屍體日前終於由警方在其兩人住家內的冷凍冰櫃內發現，當局稱，涉案男子疑似已經搭機逃亡香港 。

據維吉尼亞州警局公告，2月2日艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的兄長報案其妹妹失蹤，家人與她的最後一次聯絡紀錄為1月16日。2月5日，維州諾福克市(Norfolk)警方持搜查令進入艾查瓦里亞住所廚房，發現其屍體藏於冰櫃內。經2月10日驗屍，艾查瓦里亞死因確定為他殺。隨後，警方於2月12日對38歲丈夫瓦雷拉(David Varela)提出謀殺與隱匿屍體指控。

然而，警方後來懷疑瓦雷拉已逃離美國。經聯繫聯邦調查局(FBI)、國土安全調查局(HSI)及海軍刑事調查處(NCIS)後，根據資料指出，瓦雷拉於2月5日搭乘班機前往香港，其WhatsApp定位數據也顯示「來源」在當地。調查人員同時發現，瓦雷拉在哥倫比亞有家人，但並未看到他與香港或中國有「任何明顯聯繫」。

艾查瓦里亞家人向媒體表示，瓦雷拉為一名妒忌心強的丈夫，曾謊稱妻子因竊盜入獄，甚至傳送其穿橘色囚服的照片以示「探監」，並聲稱因妻子入獄而整日不吃且痛哭。然而，法院紀錄顯示艾查瓦里亞從未被控或定罪於任何竊盜案件。

諾福克地區檢察官法特西(Ramin Fatehi)表示，瓦雷拉除面臨一級謀殺與隱匿屍體指控外，亦被控跨州或跨聯邦線逃亡以規避逮捕或起訴的聯邦罪。當局已向國際刑警組織(Interpol)求助，並由國土安全部 及NCIS協助調查。