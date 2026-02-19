我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 查理三世：依法辦理

涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

維吉尼亞州當局指控一名男子涉嫌謀殺妻子，該女子的屍體日前終於由警方在其兩人住家內的冷凍冰櫃內發現，當局稱，涉案男子疑似已經搭機逃亡香港

據維吉尼亞州警局公告，2月2日艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的兄長報案其妹妹失蹤，家人與她的最後一次聯絡紀錄為1月16日。2月5日，維州諾福克市(Norfolk)警方持搜查令進入艾查瓦里亞住所廚房，發現其屍體藏於冰櫃內。經2月10日驗屍，艾查瓦里亞死因確定為他殺。隨後，警方於2月12日對38歲丈夫瓦雷拉(David Varela)提出謀殺與隱匿屍體指控。

然而，警方後來懷疑瓦雷拉已逃離美國。經聯繫聯邦調查局(FBI)、國土安全調查局(HSI)及海軍刑事調查處(NCIS)後，根據資料指出，瓦雷拉於2月5日搭乘班機前往香港，其WhatsApp定位數據也顯示「來源」在當地。調查人員同時發現，瓦雷拉在哥倫比亞有家人，但並未看到他與香港或中國有「任何明顯聯繫」。

艾查瓦里亞家人向媒體表示，瓦雷拉為一名妒忌心強的丈夫，曾謊稱妻子因竊盜入獄，甚至傳送其穿橘色囚服的照片以示「探監」，並聲稱因妻子入獄而整日不吃且痛哭。然而，法院紀錄顯示艾查瓦里亞從未被控或定罪於任何竊盜案件。

諾福克地區檢察官法特西(Ramin Fatehi)表示，瓦雷拉除面臨一級謀殺與隱匿屍體指控外，亦被控跨州或跨聯邦線逃亡以規避逮捕或起訴的聯邦罪。當局已向國際刑警組織(Interpol)求助，並由國土安全部及NCIS協助調查。

世報陪您半世紀

維吉尼亞州 香港 國土安全部

上一則

芝中餐廚師華埠遭劫車重毆至殘 兇嫌獲刑20年

延伸閱讀

涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕

涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕
外地生湧入 香港鬆綁酒店商廈改宿舍 城中學舍計畫反應正面

外地生湧入 香港鬆綁酒店商廈改宿舍 城中學舍計畫反應正面
名人帶路吃香港／名廚林泉最愛3食肆 都有獨特港味

名人帶路吃香港／名廚林泉最愛3食肆 都有獨特港味
名人帶路吃香港／好萊塢喜劇演員Jimmy難忘叉燒、調酒

名人帶路吃香港／好萊塢喜劇演員Jimmy難忘叉燒、調酒

熱門新聞

涉嫌性侵及殺害28歲華裔女子盧媛媛(Yuan Yuan Lu，音譯)的32歲男子任宇峻(Yujun Ren，音譯)。(巴克斯郡警長辦公室、GoFundMe)

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

2026-02-12 20:27
西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

2026-02-16 10:19
湯瑪斯。（芝加哥警局提供）

近距離槍殺芝加哥2華男 25歲兇嫌判終身監禁

2026-02-11 14:27
芝城超市多數商品在調漲價格後，幾乎都沒有再降回來。(特派員黃惠玲／攝影)

川普承諾跳票？通膨趨緩 物價未回頭 芝咖啡牛肉續漲

2026-02-13 10:37
薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)。(美聯社)

無可行遣返計畫 聯邦法官判ICE無權再拘馬州無證男

2026-02-17 16:46
警方搜索嫌犯住處發現一個包裹內裝有20支大型蠟燭，內部已被挖空，殘留的白色結晶狀物質，經檢測呈K他命陽性反應。(赫南多郡警長辦公室)

佛州華人被控從國外郵購K他命 藏空心蠟燭準備出售

2026-02-13 19:56

超人氣

更多 >
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜
加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故

加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故