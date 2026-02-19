芝中餐廚師華埠遭劫車重毆至殘 兇嫌獲刑20年

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
帕特森(Termaine Patterson，22歲)於2022年4月在華埠劫車並殘暴毆打中餐廚師。(庫克郡警長辦公室)
一名在2022年於芝加哥華埠劫車並殘暴毆打中餐廚師的男子帕特森(Termaine Patterson，22歲)，日前由庫克郡法院法官喬伊斯(Timothy Joyce)宣布判處20年有期徒刑。受害人雷振述(Jin Yue Lew，61歲)因該次攻擊導致永久性傷害，需要長期照護。

檢方指出，帕特森及同夥當日早些時候已搶劫另一名駕駛，隨後駕駛偷來的車輛前往南普林斯頓大道2500街區，開始尾隨雷振述的車輛。最終，帕特森及兩名同夥將雷逼出車外，在街頭以拳腳痛毆，使他失去知覺倒臥路面。街道清掃人員發現倒在街上的雷後，立即呼叫救護車將其送醫。雷隨後陷入昏迷約一個月，且傷勢嚴重到可能終生需要24小時照護。

檢方表示，帕特森當場搜刮雷的口袋，拿走車鑰匙，駕走雷的車輛。當天晚些時候，他還使用雷的信用卡在加油站與Riverside購物中心消費。監控影像清楚拍下第一次交易，購物中心的監視器亦拍到帕特森將車停妥後再進行消費。警方在尋獲的車輛內發現帕特森的手掌印，成為重要證據。

去年夏天，帕特森選擇由法官審理而非陪審團審理。法院紀錄顯示，他被判犯下11項指控中的10項，僅在謀殺未遂罪名上無罪。經數次後審聽證，法官最終對帕特森判處20年徒刑。案發時，他尚在等待另一宗盜車案的審理；本次判刑時，檢方亦撤銷了該案及他在劫車前不久的另一搶車指控。

雷振述當時居住在芝加哥橋港區，是當地一家受歡迎中餐館的廚師，社區熟知他為「雷師傅」。案發前一晚，雷於4月6日深夜11時左右外出探訪親友後失蹤，家人焦急尋找，並在社交媒體及警方報案協尋。

芝加哥第九警分局表示，雷於7日清晨被街道清掃人員發現倒臥於華埠25街與普林斯頓街口，當時已不省人事，送醫後在加護病房數日內無法辨識身分，後經家人確認。醫院表示，他因頭部嚴重受創已接受多次腦部手術。

此案當年引起社區廣泛關注，不僅因雷的傷勢嚴重，也因其在華埠社區的知名地位。熟識雷的人表示，得知此案消息十分震驚，感嘆華埠治安欠佳。檢方與警方均指出，帕特森及同夥的行為不僅對個人造成傷害，也破壞社區安全信任。

對於法官審判結果，部分華社人士表示判刑過輕，尤其嫌犯刑滿僅40出頭，未來是否回到社區犯案令人憂慮。

華埠 芝加哥 庫克

