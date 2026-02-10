馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者為同學

馬里蘭州洛克維爾伍頓高中學生，9日下午在校園解除封鎖後離開校園，登上校車前往與家長團聚。(美聯社)

馬里蘭州 蒙哥馬利郡洛克維爾市(Rockville)的伍頓高中(Thomas S. Wootton High School)9日下午發生校園槍擊 事件，根據警方發布的最新信息，一名16歲男學生中彈受傷送醫，另一名同為16歲的男學生嫌犯已被警方拘留。警方稱，兩學生為同校同學，其中受傷學生經送醫情況穩定，但嫌犯所持槍枝仍未尋獲。

警方表示，事件發生於當天下午2時15分，羅克維爾市警察、蒙哥馬利郡警察局及郡警長辦公室人員接獲通報後，趕赴校園處理。警方進入校內後，在校內走廊發現一名16歲男性學生身中一槍，隨即將其送往附近醫院治療，目前傷者情況穩定。

警方指出，涉嫌開槍的另一名16歲學生不久後在學校附近被確認身分並遭拘捕。不過，截至目前為止，警方尚未尋獲涉案武器，亦未對外公布嫌犯與傷者的進一步身分資訊。

事件發生後，校方立即啟動預防性封校措施(lockdown)，確保校內師生安全。

校園封鎖解除後，該校學生約於下午4時30分被轉送至佛洛斯特中學(Robert Frost Middle School)作為家長接學生返家地點，但整個流程相當緩慢。

當局指出，學生需逐一完成身分確認，家長則在校外長時間排隊等候，許多家庭歷經數小時後，才得以與孩子見面。

警方表示，該名嫌犯將以成年人身分被起訴，並已與蒙哥馬利郡州檢察官辦公室討論正式指控事宜。目前基於調查考量，嫌犯姓名暫不對外公布。

本案由羅克維爾市警察局主導調查，相關單位表示，後續若有進一步資訊，將對外說明。