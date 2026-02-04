每次支付3.5萬 佛州檢控11人合謀美軍人與中公民假結婚

佛州檢察官基歐起訴11名涉嫌與軍人假結婚的被告，藉此取得美國公民身分，主嫌是住在紐約的華裔。（美聯社）

佛州 中區聯邦檢察官基歐（Greg Kehoe）4日宣布起訴11人，指他們涉嫌合謀招募美國軍人與中國公民「假結婚」，以規避移民法，讓中國公民非法取得合法永久居民身分和國防部身分證。

11名被告3日分別被控犯下婚姻詐欺罪、婚姻詐欺共謀罪和賄賂罪等三項聯邦罪名；他們大多數已被拘留並首次出庭。全案主謀是現年54歲的華裔紐約州 居民陳安妮（Anny Chen，音譯）。

檢方表示，這些假結婚案發生在全美各地，包括佛州傑克遜維爾、紐約州、康乃狄克州和內華達州拉斯維加斯。為營造婚姻合法假象，共謀者拍下結婚儀式及相關活動照片，提交給移民當局作為婚姻合法且雙方關係親密的證據。

現年27歲的紐約州居民馮海玲（Hailing Feng，音譯），在整個交易過程中負責翻譯。陳安妮和現年38歲的王玲玲（Linlin Wang，音譯）涉嫌在2024年假結婚。

檢方在記者會中描述了假結婚詐騙 行徑的付款結構：婚禮時支付假結婚對象約1萬元，獲得綠卡或類似證件再支付約2萬元，離婚時會再支付一筆額外費用。平均每樁假婚姻總費用約為3萬5000元。

起訴書列出多名中國公民被告；檢方聲稱他們有些人是非法滯留美國。三名被指共謀婚姻詐騙的被告是美國公民；另兩名被告在涉嫌共謀詐騙時的身分是現役軍人。

基歐指出，這項調查在之前另有四名被告已經認罪，他們是預備役軍人祖姆巴（Raymond Zumba）和三名水兵阿雷納（Bruno Arena）、錢伯斯（Morgan Chambers）和貝利（Jason Bailey）。這表示這次假結婚調查的被起訴總人數合計15人。

起訴書指控陳安妮、馮海玲和中國公民卓建文（Kin Man Cheok，音譯）合謀賄賂公職人員。2025年1月，線人向執法部門舉報，指海軍預備役軍人祖姆巴試圖賄賂該名線人及其配偶。該線人的配偶在佛州傑克遜維爾海軍航空站人事部門工作，負責發放國防部身分證件。祖姆巴已承認賄賂公職人員。