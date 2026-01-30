我的頻道

芝華翁謝煥星當街遭行刑式槍殺 兇嫌判刑65年

芝華翁謝煥星當街遭行刑式槍殺 兇嫌判刑65年

芝華翁謝煥星當街遭行刑式槍殺 兇嫌判刑65年

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
無故槍殺謝煥星的兇嫌喬伊納(Alphonso Joyner)。(本報檔案照)
無故槍殺謝煥星的兇嫌喬伊納(Alphonso Joyner)。(本報檔案照)

庫克郡法官30日下午宣布，對2021年在芝加哥華埠槍殺71歲謝煥星的兇嫌喬依納(Alphonso Joyner)判處65年徒刑(一級謀殺45年，持槍射擊耆老20年)，且不准假釋。

該起「行刑式槍殺案」，槍手以殘暴方式當街射殺無辜華翁，震驚華埠社區。被告喬伊納當時在受害人前往華埠永活街買報紙時，不明原因從車內外向走在人行道上的謝煥星開了22槍。

全案在去年10月20日展開審理，檢察官指出，住宅監視器拍下喬伊納接近受害人並多次開槍的畫面。警方在被告車內發現一把九毫米手槍，與案情相關。根據檢方說法，警方在華埠槍擊案發生後數小時內，於甘迺迪高速公路上攔下喬伊納駕駛的銀藍色本田掀背車。警方起出的外套與運動褲與監視錄影中凶手所穿衣物相符。

調查人員表示，喬伊納朝受害人連開20多槍，前面幾槍是從其駕駛的銀色車輛內朝謝煥星開槍，之後更下車走上前近距離開槍，屬於「行刑式」槍殺。現場未發現搶劫跡象，受害人錢包仍完整留在後口袋內，犯案動機至今不明。辯方律師則辯稱，所有證據皆為間接證據，且無人目擊實際槍擊過程。

謝煥星命案引發華社高度關注，開審於10月23日結束，陪審團決定「一級謀殺」罪成。

庫克郡伊州檢察官柏克(Eileen O'Neill Burk)當時對此案曾發表聲明稱，「這起毫無意義的暴力行為，奪走了謝煥星一家人摯愛且慈祥的祖父，也令整個華埠社區深受創傷。」

