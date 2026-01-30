臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
19歲男子雷武卡斯(Nedas Revuckas)。(Downers Grove警局)
19歲男子雷武卡斯(Nedas Revuckas)。(Downers Grove警局)

伊利諾州芝城西郊唐納斯格羅夫(Downers Grove)發生一起駭人聽聞的兇殺縱火案。警方指出，19歲男子雷武卡斯(Nedas Revuckas)因不滿透過臉書市集(Facebook Marketplace)購買的皮卡車車況，返回賣家公寓理論時情緒失控，持刀刺殺一名懷孕五個月的女子約70刀，隨後縱火滅證，造成母子雙亡。

警方表示，雷武卡斯被控一級謀殺、持械搶劫、加重縱火、故意殺害未出生胎兒及加重虐待動物等多項重罪。檢方指出，嫌犯行兇時具有明確殺意，且命案發生於實施強制性重罪期間。

根據法院文件，死者丈夫加布里埃爾．莫拉萊斯(Gabriel Morales)24日在臉書市集刊登一輛深紅色1994年福特Ranger皮卡出售訊息。雷武卡斯當天聯繫並前往看車，隨後將車開走，當時仍掛著原車牌。警方指出，雷武卡斯事後對車況感到不滿，並於26日傍晚返回位於奧格登大道 Ogden Avenue 2300街段的公寓，聲稱要歸還車牌並取得買賣文件。

監視器畫面顯示，雷武卡斯於下午5時28分在公寓前廳與死者艾莉莎．莫拉萊斯(Eliza Morales)會面。他短暫外出取回工具後再次進入，並由艾莉莎陪同進入公寓。警方表示，嫌犯疑似將銳器藏於身後。隨後畫面顯示屋內發生激烈拉扯，房門多次微開又關閉，門把從屋內轉動，顯示死者曾試圖逃生。

下午6時08分，濃煙自公寓門縫竄出，消防人員隨即接獲通報。火災造成整棟公寓緊急疏散，消防人員在門口附近發現艾莉莎，送醫後宣告不治。案發時，夫妻2歲的孩子並未在家。

警方指出，屋內一隻年邁的比特犬混種犬遭刺傷雙眼之間，嫌犯亦坦承曾踢打犬隻。該犬於火災中逃出，目前仍在動物醫院治療。

雷武卡斯於當晚11時42分在Westmont住處遭警方拘捕，涉案皮卡停放於其住家車道。警方在其住處查獲疑似沾血的靴子與衣物。嫌犯最初否認犯行，後續坦承刺殺死者，供稱因不滿車況而將怒氣發洩在對方身上，搏鬥中得知死者懷孕。

警方表示，雷武卡斯承認行兇後縱火，並以化學品與消毒液助燃。他還帶走死者手機，在車內折斷後丟棄，並棄置凶刀。警方並在五金行垃圾桶內尋獲其更換的沾血衣物及手機碎片。

杜佩琪郡(DuPage County)驗屍官指出，死者身上約有70處刀傷，多集中於頭部與頸部，並有明顯防禦性傷勢，氣道內發現煙塵。驗屍結果確認死者腹中五個月大的胎兒亦因母體傷勢死亡，另發現陰道瘀傷並已採集性侵檢體，嫌犯否認性侵。

杜郡法院29日召開保釋庭，裁定被告不得保釋，下一次庭期為2月18日。

死者廚房被縱火。(Downers Grove警局)
死者廚房被縱火。(Downers Grove警局)
死者艾莉莎．莫拉萊斯(Eliza Morales)。(Downers Grove...
死者艾莉莎．莫拉萊斯(Eliza Morales)。(Downers Grove警局)

