新州67歲翁鏟雪倒地不治

美國東部大雪，家家戶戶都不得不清除門前、車道以及車輛上的積雪。(路透)

當局聲稱，新澤西州 艾塞克斯郡(Essex County)一名67歲的男子，25日鏟雪時因突發疾病而去世。

警察局長基爾南(Christopher Kiernan)表示，該男子是在當日下午12時45分座右，在維羅納(Verona)鎮區海灘(Beach)路和馬丁(Martin)路交叉口被發現。

基爾南指出，到場警員發現這名男子時，他手中拿著一把鏟子，仰躺在人行道上，已無生命跡象。

到場急救人員在現場對該名男子進行了心肺復甦術，隨後被維羅納救援隊(Verona Rescue Squad)送往了位於蒙特克萊爾()的山邊醫院(Mountainside Hospital)，並在該醫院被宣告死亡。

截至於26日下午，當局仍未公布該男子姓名以及其他相關資訊。

根據國家氣象局(National Weather Service)，新澤西州北部和中部大部分地區，25日降雪量達到了10至17英寸。

氣象局報告，距離維羅納鎮區僅有一鎮之隔的雪松林(Cedar Grove)鎮區，25日的暴風雪 期間降雪量達11.5英寸。

美國心臟協會(American Heart Association)警告，鏟雪會顯著增加心臟病 發作或心臟驟停的風險，尤其對於沒有經常運動習慣，或有心血管疾病風險因素的人來說。

搬運和拋雪等鏟雪動作，會顯著提升一個人的心率和血壓；而寒冷的氣溫則是會使血管收縮，增加心臟的負擔，美國心臟協會解釋。

根據國家安全委員會(National Safety Council)，全美每年因鏟雪造成的受傷人數高達數千人，死亡人數更是高達100人。