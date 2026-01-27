芝教師臉書挺ICE遭停職 社區要求解聘

ICE在社區執法引發廣大民怨。(路透)

西芝加哥 市(West Chicago)一名小學教師因上周在臉書貼文支持移民及海關執法局(ICE )，目前已被學區 行政停職，並面臨民眾要求解聘的呼聲。

這名教師在西芝加哥市的蓋瑞小學(Gary Elementary School)發文寫下「GO ICE」，隨後在當地以西語裔居民為主的社區內迅速引發抗議，社群媒體上出現大量轉發與批評。部分網友指責他「在學生密集的學校推廣ICE，令人作嘔」，甚至有人辱罵他「垃圾」。

抗議者製作線上傳單及發起Change.org連署，要求學區解聘該教師，並呼籲學生暫停上學以示抗議。傳單中指出：「他公開支持ICE的行為不適合作為教育工作者。」並指：「維持該教師職位將破壞學生的情緒安全，進而影響教育品質。」

伊利諾州第25區州參議員維拉(Karina Villa)也表態支持家長與社區，「對這名教育工作者所發表的令人不安言論，家長與家庭的擔憂，我全力支持」。她同時提醒，言論自由受到保障，但教育工作者有責任為學生與家庭提供安全、友善的環境。

學區主管戴維斯(Kristina Davis)在寄給家長的電子郵件中指出，教師最初在調查開始前提出書面辭職，但隨後撤回，因此1月26日仍回到學校上班。戴維斯表示：「學區已聘請法律顧問展開調查，並將視情況提供後續資訊。33學區致力於為所有學生提供安全、關懷且包容的學習環境。」

西芝加哥市市長博維(Daniel Bovey)26日對此舉辦了「聆聽會」，讓家長與居民表達對該貼文的擔憂。參與者指出，有學生因此感到不安全，也有人指該貼文「冷酷無情」。

學區發言人隨後向媒體證實，該教師在1月26日會議後被置於行政停職，調查期間不得進入任何學區校園。發言人表示：「我們理解此事件引起關切與干擾，將確保學校為安全場所，感謝各位在調查期間的耐心、信任與合作。」

學區未回應該教師在臉書支持執法行動可能違反的具體規範。