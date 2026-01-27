低溫鏟雪 華府急診人數攀升

馬里蘭州一名男子正在清理車上積雪。(美聯社)

近期嚴寒天氣侵襲華府 地區，因鏟雪、低溫與不當使用暖氣設備，導致進出醫院急診的人數明顯增加。醫師提醒，民眾在極端寒冷環境下外出與勞動，須提高警覺，以免發生危險。

美德星健康系統(MedStar Health)急診部資深主治醫師費雪(Miriam Fischer)表示，厚重結冰的積雪在鏟除時潛藏高度風險。她指出，近期急診室出現大量因鏟雪導致的心臟病 發作與肌肉拉傷案例。

費雪說，極低溫會加重疲勞風險，使人不易察覺身體已過度負荷，「有些人平時缺乏運動，一下子進行劇烈鏟雪，身體根本無法負擔。」

她表示，真正最大的威脅仍是低溫本身。醫療人員建議，外出時間應盡量縮短，穿著多層衣物，並戴上帽子與手套。近期已有不少患者因失溫與凍傷被送進急診室。

費雪指出，在華氏13度的環境中，凍傷可能在30分鐘內發生。

此外，天氣寒冷，不少民眾因此使用電暖器取暖，費雪提醒，電暖器同樣存在風險，「可能引發火災或產生有害氣體，切勿無人看管，也不要在密閉空間使用。」

她也特別呼籲洗腎患者勿因天氣惡劣而取消治療行程，務必提前規畫交通，確保按時就醫並規律服藥。

氣象方面，氣象局對華府地區發布低溫警示至27日上午11時，提醒民眾防範危險低溫。氣象專家指出，風寒效應將使體感溫度降至零下，為近年少見的嚴寒程度。

氣象專家呼籲民眾務必分層穿著衣物，並穿戴保暖手套與靴子，「這是必須嚴肅看待的寒冷天氣。」

交通方面，地鐵 系統27日凌晨暫停所有公車服務，鐵路服務於上午6時恢復，但採周末班距運行，班次將視路況逐步增加。多數學校與政府機關因清理積雪持續停課停班。

展望未來，28日晚間仍有降雪機率，伴隨強風，低溫將持續，民眾外出與行車仍須格外小心。