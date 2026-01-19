我的頻道

遇ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎? 國安部:不能

川普：諾委會讓他看清談格陵蘭不必只講和平

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

特派員黃惠玲／即時報導
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

明尼蘇達州小鎮威爾馬(Willmar)發生一起震驚社區的事件，四名美國移民與海關執法局(ICE)探員日前在當地家庭經營的墨西哥餐廳「El Tapatio」用餐，數小時後竟返回餐館逮捕三名員工。

目擊者指出，聯邦探員當天下午抵達餐廳用餐，晚上8時30分左右返回時，員工正準備打烊。逮捕行動發生在當地教堂與中學附近，員工與業主身份及移民狀態尚未公開。目擊民眾吹哨抗議並高聲質疑探員行為，社群媒體亦迅速譴責，批評行動「殘忍且邪惡」，並指出探員一方面享用當地美食，卻逮捕提供食物的人。

這波強力抓捕移民行動，使雙子城(Twin Cities)移民餐飲業受到重創。聖保羅餐廳「Homi」老闆羅佩茲(Miguel Lopez)坦言，他的日常工作已經和一個月前完全不同。他每天早起額外花兩小時採購食材，送到因害怕被逮捕而不願出門的前員工手中，之後協助僅剩的三名員工準備食材。ICE行動前，他的餐廳員工共有七人，現僅剩三人。洛佩茲說，員工現在甚至掛著移民文件在脖子上，以便隨時證明合法身分。

因應現況，Homi已改為線上與電話訂餐，並限制到店人數，確保員工與顧客安全。該餐廳本月營收比去年同期減少約五成。其他包括華人在內經營的移民餐廳也面臨類似困境，即使部分員工是美國公民，也因種族或外貌擔心被質問或驅逐而不敢外出。

越南裔咖啡館「Càphin」聯合老闆薩維奧·阮(Savio Nguyen)說：「我的兄弟姊妹，即使是公民，也不敢離家，怕受到騷擾。」

在聖保羅市周邊經營外賣中餐館的Peter王，日前也曾向本報表示，大批ICE探員進駐雙城後，很多小商家都傳出員工被捕消息，「附近的中餐自助餐廳已經有兩名員工在停車場遭抓捕，我的外賣餐館前門後門近日也不斷有ICE車輛巡邏，整體氣氛緊繃」，Peter說，並不是自己有違法而害怕，而是整個大環境讓大家透不過氣，「不管員工、顧客都明顯減少外出」，他坦承短短幾天間，外賣生意至少掉了三成。

面對困境，聖保羅「Black Hart」酒吧老闆伯丁(Wes Burdine)每天監控ICE行動，透過汽車喇叭、哨子及手機提醒鄰居，並號召民眾支持移民餐廳，拍照分享餐點，減少餐廳營收損失。

移民 ICE 越南

聖保羅首位亞裔市長：ICE查亞裔住處 我也被提醒帶證件

明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

