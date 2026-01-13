明州華人：ICE讓雙城陷白色恐怖 比佛洛伊德時期更緊繃

ICE槍殺女子古德地點，擺滿民眾悼念花束。(Eric提供)

「現在大家都只求保住安全」，在緊鄰聖保羅市的小城鎮開中餐外賣店的Peter王說，明尼亞波利斯、聖保羅雙城區(Twin Cities)的現況，比2020年5月發生的佛洛伊德 事件(George Floyd incident)更加緊張、對立，因為無法預知聯邦執法人員會不會突然出現抓捕，「幾乎每個人都身陷白色恐怖的深度憂慮」。

在當地經營外賣中餐館超過15年的peter接受本報電話訪問時描述，五年多前明州 警跪殺佛洛伊德，引發明州及全美各地嚴重示威，為包括他在內的明州人夢魘之一，「不過，跟現在的情況比較起來，當年事件時期，他的中餐廳繼續營業，警察也不時會來關切安全，生意並沒有受到衝擊。」

他說，佛洛伊德抗議示威集中在幾個地點，遊行群眾不會「侵入」附近的小城鎮，而目前則是沒有一個地方能夠保證「無ICE 」，搞得人心惶惶。

而大批海關暨移民保護局(ICE)探員進駐雙城後，很多小商家都傳出有員工被捕消息，「附近的中餐自助餐廳已有兩名員工在停車場被抓，我的外賣餐館前門後門近日也不斷有ICE車輛巡邏，氣氛緊繃」，Peter說，並不是自己違法而害怕，而是整個大環境讓大家透不過氣，「不管員工、顧客都明顯減少外出」，他坦承短短幾天間，外賣生意至少掉了三成。

他說，現在商家、居民最常做的事情，就是上社群媒體查看一下是否有ICE行蹤的最新消息，包括Peter在內的一些餐廳東主，都因為員工不敢出門上班而不得不親自當炒鍋，「又累又無奈」。

ICE槍擊命案爆發後，引發更多民怨，示威行動也持續擴大，華裔民眾Eric參加了9日的一場抗議，他向本報表示，「在前往抗議地點時，碰到ICE探員查問身分，詢問了我的出生地、是否為公民、入籍公民時間」，儘管遭到盤問，Eric還是參加了示威，「我覺得應該表達心聲」。

在雙城地區有兩處出租房的Peter王表示，索馬利亞難民引發的連串後續正在逐漸發酵，由於聯邦暫停明州多項社會服務資金影響，他的一名房客因為經營居家護理也受波及，「她拿不到補助經費，因此發不出員工薪資，也無力支付房租給我」，沮喪的Peter說，「我們都很努力工作、繳稅，也積極為社會作出貢獻，卻受到聯邦政府這樣的對待，真的很無助。」

Peter說，儘管聯邦現階段應該是以索馬利亞、墨西哥等的族裔為抓捕主要目標，但包括華人經營的超市、按摩店、美甲店、裝修公司沒有一類商家未受到執法行動的影響，「客人明顯銳減」。

跟很多明州居民一樣，Peter跟Eric都希望這次的「大難關」趕快過去，尤其ICE探員已經展開「逐門逐戶」敲門檢查行動，現階段「只能選擇等待『雨過天青』，或許要30天吧，等探員離開後再重新振作。」