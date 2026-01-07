我的頻道

慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返

美軍證實扣押俄籍油輪 紐時：登船時附近無俄國艦艇

看完電影離奇消失 芝華生眾多希利小學女教師失蹤

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
希利小學女教師布朗失蹤。(家人提供)

芝加哥橋港區希利小學(Robert Healy Elementary School)一名女教師失蹤多日，警方持續搜尋，其丈夫近日含淚向外界呼籲協助尋人，由於該校擁有高比例的華人學生，消息傳出後引起華社關注。

芝加哥警方表示，53歲的芝加哥公立學校教師琳達．布朗(Linda Brown)最後身影，是在1月3日下午出現於布朗茲維爾(Bronzeville)區馬丁路德金恩大道(Martin Luther King Jr. Drive)4500號一帶。警方指出，她可能駕駛一輛藍色本田Civic，且可能需要醫療協助。

布朗的丈夫安特萬．布朗(Antwon Brown)表示，最後一次見到妻子是在2日晚間，當時兩人一起看電影後，妻子提早就寢。沒想到隔天早上醒來，妻子已不見蹤影。

「我真的崩潰了，不知道該怎麼辦，」安特萬哽咽表示，妻子3日原本有預約針灸治療，卻未現身，這種情況極不尋常。當家人多次撥打電話與傳送訊息皆未獲回應後，於4日向警方報案。「我早上8時45分醒來，她就不見了，」安特萬說，「她帶走了皮包和信用卡，我當時以為她只是去做針灸。」

警方表示，布朗是橋港區希利小學任教多年的特殊教育老師。其丈夫透露，布朗過去曾有心理健康方面的病史，但從未發生過失蹤情況。

希利小學卡姆拉德(Erin Kamradt)也向家長發出信函，表示校方已知悉教師布朗失蹤一事，並呼籲任何掌握線索的人立即聯繫芝加哥警方。卡姆拉德在信中寫道：「我知道這樣的消息可能在我們的校園社群中引發各種情緒、疑問與擔憂。請大家放心，學校正與芝公校危機管理單位合作，全力支援我們的學生與教職員。」

她也表示，若家長認為孩子需要額外的社會情緒支持，校方鼓勵主動告知，「學校內的心理健康專業人員也將視需要提供協助」。

根據家屬散發的尋人傳單則描述她身高為5呎7吋，體重約130至140磅，膚色白皙。她最後一次現身時，身穿一件長版黑色羽絨外套，腳穿亮面UGG風格靴子。

警方呼籲，任何掌握布朗失蹤相關資訊的民眾，請立即聯繫芝加哥警方第一分局特別受害者調查組(Area One SVU)，電話：(312)747-8380。

警方表示，案件仍在積極調查中，並持續努力追查布朗及其相關行蹤。

家人提供女老師布朗的信息，希望大家協助找人。(家人提供)

芝加哥 心理健康 本田

