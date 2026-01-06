我的頻道

馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳

紐約、加州…百億社福經費遭凍結 重創低收家庭

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

特派員黃惠玲／即時報導
36歲嫌犯卡馬喬。(洛麗警局)
北卡羅來納州洛麗市(Raleigh)警方表示，2日清晨，一名學校女教師因家中遭人闖入並受到攻擊，儘管受害教師撥打了911報案，但警員抵達現場時女教師已傷重不治。

警方於當地時間2日上午6時30分左右接獲報案，趕抵克雷街(Clay Street)800號街區，發現一名女子身受重傷。傷者為洛麗市私立瑞文斯克羅夫特學校(Ravenscroft School)教師魏爾許(Zoe Welsh)。警方與救護人員當場施以急救並將她送醫，但仍因傷勢過重宣告不治。

警方調查指出，魏爾許事發時曾撥打911報案，表示有一名男子闖入她的住家。在她仍與報案中心通話時，遭闖入者攻擊並毆打。

瑞文斯克羅夫特學校發言人向當地媒體表示，校方對魏爾許的離世深感震驚與悲痛，指出她多年來一直是高中科學部門的重要成員，也是校園社群中深受敬重的同事與朋友，對師生影響深遠。

警方隨後在案發周邊地區發現並逮捕36歲嫌犯卡馬喬(Ryan Camacho)，帶回偵訊後，以謀殺及重罪入室竊盜罪名起訴。

北卡州長史坦(Josh Stein)5日透過社群媒體就洛麗教師魏爾許遇害一案發表聲明表示，魏爾許「依各方說法，都是一位非常出色的教師與令人敬重的人」。他指出，這起毫無意義的暴力事件為其家人與學生帶來難以承受的創傷，並對相關人員表達哀悼與關懷。

隨著案件持續受到關注，外界也開始質疑嫌犯是否早有危險徵兆，這起悲劇是否原本可以避免。一名洛麗市居民菲利普斯(Wes Phillips)表示，當得知涉嫌犯案的男子正是十多年前曾讓他與家人感到恐懼的人時，內心感到震驚與不安。

菲利普斯指出，他過去曾多次與嫌犯卡馬喬有令人不安的接觸，對方的行為一度對其家庭造成極大恐懼。他感嘆，如今同一名男子竟被控涉及謀殺案件，不禁令人反思相關單位是否能及早介入，以防止悲劇發生。

警方表示，案件仍在調查中，將釐清嫌犯背景及相關責任歸屬。附近居民表示，對嫌犯並不熟悉，難以相信此類暴力犯罪會發生在社區內。一名鄰居受訪時說，事件令人震驚與心痛，對生活在當地的人造成極大衝擊。

宣誓連任波城市長 吳弭要在分裂時代打造民主燈塔

