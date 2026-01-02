我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

瑞士47死酒吧大火：「閃燃」為何釀成慘死悲劇？

費城低薪族全美最慘 每周工作96小時才付得起房租

編譯周芳苑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
費城地區一處房屋貼出招租的標示牌。(美聯社)
費城地區一處房屋貼出招租的標示牌。(美聯社)

房地產入口網站Realtor.com針對全美最大的50個都會區進行分析，發現費城租金最難以負擔，最低工資的工人每人每周必須工作最多天數才能付得起房租。

根據分析，費城一家有兩名領取賓州最低工資7.25元的工人，每人每周須工作96小時才能負擔得起當地中間值租金，11月費城租金中間值為1739元。

全美排名前50大都會區中，兩名領取最低工資者只有住在其中5個都會區裡可不加班而負擔得起房租，而這5個都會區的最低工資都高於聯邦規定的每小時7.25元、而且租金中間值低於50都會區平均值。

50個大都會中，紐約州水牛城(Buffalo)房租最實惠，兩名工人如果領取該州最低工資15.5元，每周只須工作30小時即可負擔當地11月1176元中間值租金。

至於賓州費城，當地居民所適用的州最低工資和聯邦最低工資相同，但租金中間值卻高於全美50都會區1693元的租金中間值。

Realtor.com 資深經濟學家伯納(Joel Berner)指出，由於勞力需求大，實際最低起薪往往高於法定最低工資，然而，在生活成本高的地區，即使工資增加，仍無法彌補工資與住房負擔能力之間的差距。從這一點可看出，住房成本仍然是低收入族群所面臨的一大障礙。

一般來說，租金不超過租屋者收入的 30% 才算是「可負擔」。

全美各地租金近年來略見回跌，但全美排名前50的大都會地區11月份租金中間值仍比疫情爆發前的2019年11月高出 17%。

Realtor.com首席經濟學家黑爾(Danielle Hale)指出，有一些州計劃在新的一年上調最低工資，將有助於改善最困難家庭的住房負擔能力；儘管挑戰仍大，但預計到2026年，兩名最低工資收入者不必加班就能負擔得起普通租金城市的數量將會增加，新增城市包括底特律、佛州傑克遜維爾(Jacksonville)。

租金 費城 大都會

上一則

雇主未依法支付工資、加班費 伊州新法加速追討

延伸閱讀

雇主未依法支付工資、加班費 伊州新法加速追討

雇主未依法支付工資、加班費 伊州新法加速追討
新州最低時薪 今起漲到15.92元

新州最低時薪 今起漲到15.92元
鄭博仁律師：用餐休息時間違規 工資訴訟最易觸發

鄭博仁律師：用餐休息時間違規 工資訴訟最易觸發
2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

熱門新聞

華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
距離芝市約1小時車程的洛克福德，高居全美最受歡迎城市。(洛克福德市官網)

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

2025-12-26 09:46
超過2萬5000磅遭竊的蛋白粉，日前在Bridgeview一處倉庫找到。(庫克郡警長辦公室提供)

從蛋白粉到龍蝦：伊州連環貨物竊案如何瞞天過海？

2025-12-31 09:40
節日期間機場人潮不斷，網約車費用水漲船高，專家提出多項建議節省費用。(特派員黃惠玲／攝影)

節日機場叫車不踩雷 搭網約車省錢有訣竅

2025-12-26 10:14
CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗。(美聯社)

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例

2025-12-30 10:15
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

2025-12-28 19:42

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰