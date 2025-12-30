新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

我的頻道

記者胡玉立／即時報導
華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)
2026年元旦起，全國有九個州將降低個人所得稅，另有五個州對俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)規定不得購買汽水糖果等特定食品。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，減稅支持者認為，降低個人所得稅可刺激經濟成長並提高各州競爭力。但無黨派預算與政策優先中心(Center on Budget and Policy Priorities)警告，降低或取消州所得稅可能阻礙投資教育等公共服務。

稅務基金會(Tax Foundation)數據，元旦起降低個人所得稅的九個州分別是：喬治亞州自5.19%降為5.09%，印第安納州自3%降為2.95%，肯塔基州自4%降為3.5%，密西西比州自4.4%降為4%，蒙大拿州自5.9%降為5.65%，內布拉斯加州自5.2%降為4.55%，北卡羅來納州4.25%降為3.99%，俄亥俄州自3.13%降為2.75%，奧克拉荷馬州自4.75%降為4.5%。

稅務基金會統計還顯示，截至今年10月，全美已有九個州完全不徵收個人所得稅。 

此外，由於共和黨通過「又大又美法」，國人明年可望獲得更多稅務優惠，其中包括州和地方稅抵扣(SALT)上限從1萬元提高到4萬元。金融服務業者Piper Sandler預估，全美納稅人退稅額將比往年增加約三分之一，平均每位納稅人可多獲得約1000元；中等收入和中上收入家庭將受益最多。

同樣自元旦起，五個州民眾使用「糧食券」時，將面臨禁止購買汽水、糖果等食品的新限制。這五個州分別是：印第安納州、愛阿華州、內布拉斯加州、猶他州和西維吉尼亞州

這是衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr. )和農業部長羅林斯(Brooke Rollins)上任後，推動各州將被認為不健康食品自SNAP聯邦計畫中剔除。首批頒布禁購令的州共有18州，前述五個州最早實施。SNAP計畫耗資1000億元，有4200萬受益人。

全國零售聯合會(National Retail Federation)預測，隨著SNAP受益人慢慢了解哪些食品受到新政策影響，結帳隊伍將更長，顧客投訴也會更多。

