節日機場叫車不踩雷 搭網約車省錢有訣竅

特派員黃惠玲／即時報導
節日期間機場人潮不斷，網約車費用水漲船高，專家提出多項建議節省費用。(特派員黃惠玲／攝影)
節日期間機場人潮不斷，網約車費用水漲船高，專家提出多項建議節省費用。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著年終假期來臨，全美機場迎來大量旅客，叫車需求也隨之暴增。供需法則在節日期間發揮到極致，Uber與Lyft的網約費率水漲船高。不過，專家指出，只要掌握幾個簡單技巧，仍有機會在機場接送上省下一筆開銷。

數位科技專家柯曼多(Kim Komando)接受WTOP訪問時表示，第一個關鍵就是同時比價Uber與Lyft。他說，「這兩家公司彼此競爭，只要你同時查看價格，車資往往就會至少下降約 10%。」

她也提醒，即使目的地完全相同，在App裡選擇不同航空公司作為下車點，也可能影響價格。由於Uber系統會將每家航空公司視為不同地點，即便共用同一航廈，也可能因需求量、司機供給等因素，導致車資差距高達三成以上。

此外，飛機剛降落時，往往是叫車最貴的時段。大量旅客同時打開手機叫車，容易觸發「加成費率」(surge pricing)。

柯曼多建議，稍等一段時間再叫車，或選擇在整點後17分鐘或42分鐘 叫車，有機會省下多達30%的費用。她指出，「加成費率的演算法通常會在整點前後達到高峰。」

另一個省錢方法是搭乘機場提供的免費接駁車，前往附近的飯店或租車中心再叫車。這些地點多半位於加成費率區域之外，「從這些地方叫車，車資可能立刻少20到30元。」

最後，她也建議旅客在看到報價後，先強制關閉App，過5到10分鐘再重新開啟並重新叫車。系統往往會將其視為新的需求，有時就會顯示較低的價格。

柯曼多補充說：「不妨試試看，演算法也許會給你一個更便宜的選項。」

在節日出遊高峰期，只要多花一點時間與耐心，就有機會在機場接送費用上省下可觀金額。

