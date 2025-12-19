我的頻道

柯克遺孀艾瑞卡挺范斯參選 吸引年輕女性

南京導航集體失靈 網疑：日本電子戰報復？

華人洗錢 佛州查扣150萬加密貨幣

編譯陳韻涵／即時報導
佛州檢察長宣布破獲一宗涉及中國公民的詐欺洗錢案，查扣價值150萬元的加密貨幣。(路透，示意圖)
佛羅里達州檢察長烏特邁爾(James Uthmeier)日前宣布，州檢察官網路詐欺執法辦公室(Office of Statewide Prosecution's Cyber Fraud Enforcement Unit)破獲一宗涉及中國公民的詐欺洗錢案，查扣價值150萬元的加密貨幣

共和黨籍的烏特邁爾10日發布新聞稿指出，「詐騙手法推陳出新，但我為州檢察官靈活應對並伸張正義感到自豪。」

奧克拉荷馬州周報「非裔紀事報」(Black Chronicle)17日報導，本案相關調查起於2024年7月，當時有人向佛州橙郡(Citrus County)警長辦公室通報該郡居民受害，報案人自稱遭網路投資騙局騙走4萬7421元。

當局調查發現，中國公民涂維智(Tu Weizhi，音譯)被控洗錢、重大竊盜和組織詐欺罪，查扣價值150萬元的加密貨幣，查扣行動依據「逃犯限制權利法」(Fugitive Disentitlement Act)進行。

涂維智若試圖入境美國，將會被捕。

第五司法巡迴法院(Fifth Judicial Circuit)已申請扣押令，要求追回被告價值約150萬元的加密貨幣錢包，其中包含雪崩幣(Avalanche，AVAX)、狗狗幣(DOGE)、佩佩蛙幣(PEPE)，以及索拉納幣(Solana，SOL)等加密貨幣。

烏特邁爾辦公室表示，加密貨幣相關犯罪日益增加。

最常見的加密貨幣犯罪涉及盜竊、詐欺、勒索軟體和洗錢等非法活動，其中詐欺項目包括殺豬盤、假投資或感情詐騙；不法人士利用加密貨幣的匿名性和無國界特性賺取不法利益，包括資助暗網黑市或逃避制裁，黑市活動包括挹注違法毒品或武器販售、詐欺性質的「首次代幣發行」(ICO)、挖礦騙局，以及求職詐騙等。

區塊鏈的可追溯性雖然可以協助執法部門追查資金走向，但對被害人而言，迅速報案才是關鍵。

加密貨幣 詐騙 奧克拉荷馬州

年底出行高峰 芝2大機場迎480萬旅客

