華府檢察長警告：節日慎防禮卡餘額盜空詐騙

節日來臨，禮卡詐騙又出新招。(本報檔案照片)

節慶購物季來臨，若民眾計畫購買禮品卡作為節日贈禮，華府 官員提醒須提高警覺，慎防一種名為「禮品卡掏空詐騙」(gift card draining)的新型詐騙手法，可能導致卡片在使用前禮卡餘額就被盜刷一光。

根據華府檢察長史瓦布(Brian Schwalb)辦公室發布的新聞稿，詐騙者會先從商店貨架上取下尚未販售的禮品卡，刮開卡片背面的安全塗層以取得序號，再將其遮掩復原。待消費者購買並啟用該禮品卡後，歹徒便立即透過網路存取卡片餘額，迅速將禮卡上的金額盜走。

史瓦布在聲明中指出，這類手法相當精密，專門鎖定習慣在節日期間贈送禮品卡的消費者，「今年假期，華府居民應特別留意這種禮品卡『餘額盜刷』詐騙，避免成為受害者。」

為防範受騙，檢察長辦公室提出多項建議。首先，購買前應仔細檢查禮品卡，若發現卡片有任何異常、刮痕或損壞跡象，應避免購買。其次，建議選擇存放在櫃檯或上鎖展示櫃中的禮品卡，而非開放式貨架上的卡片。此外，使用信用卡購買禮品卡也較有保障，一旦發生詐騙，信用卡公司可能協助追回款項。

華府保險 、證券與銀行監理局局長伍茲(Karima Woods)也提醒，若不幸成為受害者，應立即向該局及檢察長辦公室通報。她表示，禮品卡看似是簡單又安全的送禮選擇，但詐騙集團 正不斷翻新手法，在卡片尚未使用前就將其價值掏空。

民眾若需諮詢或通報，可聯繫華府保險、證券與銀行監理局，電話(202)727-8000；或向檢察長辦公室消費者保護部門反映，電話(202)442-9828，亦可透過線上方式提出申訴。