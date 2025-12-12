我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA擬對新冠疫苗加註嚴重等級最高的「黑框警告」

Fed降息 房貸利率有望低於6% 信用卡族可省數百元

川普施壓落空 印州參議會否決國會選區重畫法案　

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名抗議者在印州參議會議事廳外行走時歡呼慶祝，因為旨在重畫該州國會選區的法案於11日遭否決。(美聯社)
一名抗議者在印州參議會議事廳外行走時歡呼慶祝，因為旨在重畫該州國會選區的法案於11日遭否決。(美聯社)

印第安納州參議會11日否決「眾議會1032法案」，終結該州重畫國會選區的計畫，也中止與川普政府長達數月的溝通。結果宣布後，旁聽席響起歡呼。

此法案原本被視為共和黨在印州九名聯邦眾議員選區全面擴大優勢的關鍵一步，但最終以31票反對、19票贊成遭到否決，其中包括21名共和黨參議員倒戈。印州西北部參議員更是跨黨派一致反對。

這項法案上周在眾議會通過，法案內容將把現由民主黨籍聯邦眾議員馬爾文(Frank Mrvan)代表的第一選區拆成兩區，並把民主黨籍聯邦眾議員卡森(André Carson)所屬的第七選區拆成四區。參議會本周聽取逾百名民意後，在不修改內容的情況下送交全院表決。

印州州長布勞恩(Mike Braun)隨後在X發文抨擊部分共和黨參議員「與民主黨合作」，拒絕川普政府推動的「公平地圖」，並警告這些決策「將有政治後果」。他表示將與川普合作，在政治上挑戰這些議員。

參議會議長布雷(Rodric Bray)回應稱，共和黨確實希望在2026期中選後於國會維持多數，但許多黨團成員不認同於任期中臨時重畫選區是一條穩健路線。他表示，參議會共和黨在移民與公共安全議題上仍與川普站在同一陣線，印州政府應該把焦點轉回教育、生活成本等民生問題。

馬爾文感謝參議會展現「勇氣與決心」，堅持沿用2022年地圖，是對穩定、透明與負責治理的承諾。他也感謝民間團體及居民努力向立法者表達反對意見。

民主黨參議員史攀瑟(Mark Spencer)表示，選民普遍不希望臨時重畫選區，新地圖會拆散社區、削弱居民聲音。第一選區的民主黨參議員小波爾(Rodney Pol Jr.)更說選民擔心自己會從「被忽視」變成「被犧牲」。共和黨籍參議員狄瑞(Spencer Deery)也指出，沒有充分理由不該推翻2021年剛完成的地圖：「以火攻火只會把世界燒掉。」

在州眾議會階段，該法案以57比41通過，其中12名共和黨人倒戈。印州西北部眾議員則呈黨派分裂：民主黨全反對，共和黨全支持。

參議會向來是此案最大障礙，黨團領袖早在10月便承認票數不足。川普政府官員多次向印州施壓，並要求各紅州利用任期中重畫以維持聯邦眾院多數。川普本人也在「真實媒體」(Truth Social)點名施壓參議會領袖布雷與州參議員古德(Greg Goode)。隨後，上述兩人及至少九名參議員接連遭遇「假報案」(swatting)電話與恐嚇威脅，使參議會被迫提早召開12月會期。

共和黨 參議員 民主黨

上一則

芝加哥CBP官員 涉嫌持槍性侵4華女 被起訴11罪

延伸閱讀

時代風雲人物公布 黃仁勳、蘇姿丰等AI巨頭上榜

時代風雲人物公布 黃仁勳、蘇姿丰等AI巨頭上榜
免簽旅客社群紀錄要審查 旅遊業不爽 「連中國都不這麼做」

免簽旅客社群紀錄要審查 旅遊業不爽 「連中國都不這麼做」
美擴大制裁馬杜洛3親戚、6油輪 恐波及最大買主中國

美擴大制裁馬杜洛3親戚、6油輪 恐波及最大買主中國
世報理財講座 會計師王榮玫談川普新稅改

世報理財講座 會計師王榮玫談川普新稅改

熱門新聞

騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
88歲退伍老兵班巴斯。(gofundme)

密州88歲老兵須打工維生惹心酸 網友集資百萬助退休

2025-12-04 10:43
波士頓法尼爾廳(Faneuil Hall)位於波士頓市中心，是美國最具象徵性的歷史建築之一，被稱為 「自由的搖籃」(Cradle of Liberty)，其地位源於它在美國獨立運動、民主發展與公共集會傳統中的重要角色。（法尼爾廳官網）

波士頓入籍典禮突遭取消 市長吳弭痛批殘酷

2025-12-09 09:15
工人於幾年前在印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)科羅西姆大道(Coliseum Boulevard)旁，安裝韋恩堡普渡大學(Purdue University Fort Wayne)的標誌。（美聯社）

普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

2025-12-08 10:20
聯邦檢方提供的照片顯示，烏里韋於2022年在一家海鮮餐廳(左圖)與一名性工作者會面，該女子拍下了這張照片，並以免費性服務試圖賄賂他以阻止攻擊，但未成功又為烏里韋的駕照照片。(檢察官辦公室)

芝CBP官員涉持槍性侵4華人女性 面臨終身監禁

2025-12-11 09:26
ICE在今年10月份多次到歐海爾機場網約車停車場抓捕司機。(讀者提供)

芝市無視可能被ICE突襲警告 逾70網約車司機機場被抓

2025-12-08 13:22

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪
美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測