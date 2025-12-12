川普施壓落空 印州參議會否決國會選區重畫法案　

一名抗議者在印州參議會議事廳外行走時歡呼慶祝，因為旨在重畫該州國會選區的法案於11日遭否決。(美聯社)

印第安納州參議會11日否決「眾議會1032法案」，終結該州重畫國會選區的計畫，也中止與川普政府長達數月的溝通。結果宣布後，旁聽席響起歡呼。

此法案原本被視為共和黨 在印州九名聯邦眾議員選區全面擴大優勢的關鍵一步，但最終以31票反對、19票贊成遭到否決，其中包括21名共和黨參議員 倒戈。印州西北部參議員更是跨黨派一致反對。

這項法案上周在眾議會通過，法案內容將把現由民主黨 籍聯邦眾議員馬爾文(Frank Mrvan)代表的第一選區拆成兩區，並把民主黨籍聯邦眾議員卡森(André Carson)所屬的第七選區拆成四區。參議會本周聽取逾百名民意後，在不修改內容的情況下送交全院表決。

印州州長布勞恩(Mike Braun)隨後在X發文抨擊部分共和黨參議員「與民主黨合作」，拒絕川普政府推動的「公平地圖」，並警告這些決策「將有政治後果」。他表示將與川普合作，在政治上挑戰這些議員。

參議會議長布雷(Rodric Bray)回應稱，共和黨確實希望在2026期中選後於國會維持多數，但許多黨團成員不認同於任期中臨時重畫選區是一條穩健路線。他表示，參議會共和黨在移民與公共安全議題上仍與川普站在同一陣線，印州政府應該把焦點轉回教育、生活成本等民生問題。

馬爾文感謝參議會展現「勇氣與決心」，堅持沿用2022年地圖，是對穩定、透明與負責治理的承諾。他也感謝民間團體及居民努力向立法者表達反對意見。

民主黨參議員史攀瑟(Mark Spencer)表示，選民普遍不希望臨時重畫選區，新地圖會拆散社區、削弱居民聲音。第一選區的民主黨參議員小波爾(Rodney Pol Jr.)更說選民擔心自己會從「被忽視」變成「被犧牲」。共和黨籍參議員狄瑞(Spencer Deery)也指出，沒有充分理由不該推翻2021年剛完成的地圖：「以火攻火只會把世界燒掉。」

在州眾議會階段，該法案以57比41通過，其中12名共和黨人倒戈。印州西北部眾議員則呈黨派分裂：民主黨全反對，共和黨全支持。

參議會向來是此案最大障礙，黨團領袖早在10月便承認票數不足。川普政府官員多次向印州施壓，並要求各紅州利用任期中重畫以維持聯邦眾院多數。川普本人也在「真實媒體」(Truth Social)點名施壓參議會領袖布雷與州參議員古德(Greg Goode)。隨後，上述兩人及至少九名參議員接連遭遇「假報案」(swatting)電話與恐嚇威脅，使參議會被迫提早召開12月會期。