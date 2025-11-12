最強北極光來襲 中西部天空絢麗如畫 預測今晚將更壯觀

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
伊州中南部春田市附近於11日晚間10時許出現的美麗極光。(蘇豐原提供)
伊州中南部春田市附近於11日晚間10時許出現的美麗極光。(蘇豐原提供)

美國多地11日迎來壯觀的北極光景象，中西部地區包括伊利諾州、密蘇里州、愛阿華州、明尼蘇達州等地，都有民眾拍攝了明顯可見的極光影像。國家海洋暨大氣總署(NOAA)太空天氣預測中心11日發布了G4級地磁風暴警示，預計12日的風暴將達到「嚴重」(severe)級別，13日為「強」、14日為「輕微」。

據報導，光影秀於11日晚7時後率先在中西部地區展開，南伊利諾州的天空甚至出現深粉色、橙色與黃色的絢麗景象，並被當地媒體WFCN拍攝並分享數十張照片。NOAA警示指出，「北極光可能低至阿拉巴馬州及北加州均可見到」。

這次的現象源自X5.1級太陽閃焰，為自2024年10月X9.0級閃焰以來最強的太陽活動，當時北極光也曾廣泛出現在美國天空。AccuWeather指出，近期太陽物質拋射(CME)活動頻繁，11日又有一股高速CME以每小時約440萬哩速度噴發，於11日晚至13日清晨抵達地球，提前引發北美北部部分地區的極光。

NOAA建議，觀賞北極光的最佳時段通常在晚間10時至凌晨2時，而三天預測顯示，最理想的觀測時間可能為晚間11時至凌晨5時。

使用手機拍攝北極光效果尤佳。專家建議關閉閃光燈、啟用夜間模式或天文模式，並將鏡頭朝北方。若使用三腳架或穩定的平面支撐，長時間曝光可捕捉到更多肉眼難以看到的光線與色彩，照片將更加絢麗。

11日晚間10時左右，有民眾在密蘇里州聖路易地區的Forest Park拍下極光...
11日晚間10時左右，有民眾在密蘇里州聖路易地區的Forest Park拍下極光照片。(Leon提供)
11日晚間10時左右，有民眾在密蘇里州聖路易地區的Forest Park拍下極光...
11日晚間10時左右，有民眾在密蘇里州聖路易地區的Forest Park拍下極光照片。(Leon提供)
芝城西郊橡樹溪市民眾在11日晚間10時許拍下極光影像。(kris提供)
芝城西郊橡樹溪市民眾在11日晚間10時許拍下極光影像。(kris提供)
G4級地磁風暴讓許多民眾即使身處燈光明亮的芝市區，在11日晚間11時左右也能在天...
G4級地磁風暴讓許多民眾即使身處燈光明亮的芝市區，在11日晚間11時左右也能在天空拍到極光。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州中南部春田市附近於11日晚間10時許出現的美麗極光。(蘇豐原提供)
伊州中南部春田市附近於11日晚間10時許出現的美麗極光。(蘇豐原提供)

伊利諾州 阿拉巴馬州 加州

