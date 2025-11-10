入冬初雪 芝道路結冰班機延誤 印州西北部積雪盈呎

我的頻道

特派員黃惠玲／即時報導
芝加哥下了今年入冬以來第一場積雪。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥下了今年入冬以來第一場積雪。(特派員黃惠玲／攝影)

今年入冬以來第一場雪，讓芝加哥地區一夜之間變成白色世界，許多路面因此結冰導致交通險象環生，多地學校宣布停課或延後上課時間，印第安納州西北部部分城市積雪更達一呎。

根據美國國家氣象局，芝加哥大部分地區10日早晨仍處於「暴風雪警報(Winter Storm Warning)」中。當地媒體ABC7氣象團隊也發布「天氣警示(AccuWeather Alert)」，提醒民眾早晨通勤時須格外小心。根據指出，截至10日清晨5時30分，芝加哥地區已出現本輪風雪高峰，但早上仍可能有零星小雪。

約上午6時30分，芝加哥湖濱大道(DuSable Lake Shore Dr.)北向車道在Oakwood大道附近因多車追撞事故一度封閉，所幸一小時後恢復通行。當局表示，部分地區的「湖效應降雪(lake-effect snow)」強度達每小時1至2吋，有區域累積超過3吋。

印州部分城鎮積雪驚人：Crown Point達10吋、Momence達12吋、Hobart達6.5吋。伊州南部郊區及印州西北部仍是暴雪主軸區域。位於Waukegan機場的觀測照片顯示，截至早上7時，積雪深度達8吋。當地氣溫約華氏20多度，體感溫度則僅在十幾度之間。

芝加哥交通局(CTA)表示，因湖濱大道附近天氣惡劣，147號公車路線雙向改道。印州警方表示，截至10日上午已接獲約50起與天候相關的求助電話，呼籲駕駛減速慢行。

惡劣天候也重創航空運輸。受暴雪與FAA運作縮減影響，芝加哥兩大機場9日已有逾400班航班取消。10日凌晨4時，歐海爾機場取消了231架航班，平均延誤24分鐘；中途機場則取消130班，平均延誤15分鐘。積雪覆蓋跑道，機場畫面顯示航機起降受阻，旅客大排長龍。

芝市公共工程與清潔局已出動灑鹽車與除雪車，並提醒民眾減速駕駛、保持安全距離，避免因路面濕滑引發更多事故。

氣象局預估，午後仍可能出現間歇性小雪，整體積雪量在3至6吋之間。氣象專家提醒，10日全天氣溫將維持低於冰點，行人與駕駛皆應嚴防滑倒與交通事故。

