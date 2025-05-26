我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男駕車衝撞英超冠軍利物浦遊行 47人輕重傷

紀念陣亡將士 范斯：美國出兵必須很謹慎

2歲童獨留高溫車內大哭 華婦被捕

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愛達荷州華裔女子邱艾莉將兩歲孩童獨留在高溫悶熱的汽車內，遭警方逮捕及控以傷害兒童重罪。（愛達郡警長辦公室照片）
愛達荷州華裔女子邱艾莉將兩歲孩童獨留在高溫悶熱的汽車內，遭警方逮捕及控以傷害兒童重罪。（愛達郡警長辦公室照片）

愛達荷州一名華裔女子將兩歲孩童獨留在高溫悶熱的汽車內，遭警方逮捕並控以傷害兒童重罪。

事發在愛州梅里迪恩市(Meridian)，警方表示，25日晚上7時45分左右，有路人在Idaho Pizza Company餐廳外，發現一名幼童大汗淋漓的在一輛已上鎖的悶熱汽車內嚎啕大哭，於是打電話報警。

警方派員到場時，餐廳一名員工已經打開車門救出這名兩歲幼童，當天氣溫為華氏78度，但當時汽車內的溫度超過華氏130度。奉召到場的急救人員馬上先給幼童救治，然後再送到當地醫院，目前情況穩定。

幼童的母親，35歲的邱艾莉(Allie Qiu，音譯)當場被捕，被控傷害兒童重罪而還押在愛達郡(Ada County)監獄，暫時不准保釋，目前正等候到法院過堂。

目前未悉這位母親是蓄意還是一時大意的把孩子獨留車內，梅里迪恩市警方並沒有說明幼童留在車內多長時間。

但警方強調，本次事件是對民眾又一次重要提醒氣溫升高所帶來的危險。即使在不那麼熱的天氣裡，車內溫度也會在幾分鐘內達到致命的程度，對幼兒及寵物都非常危險。

警方警告，在酷熱天氣中，將兒童或寵物留在停泊的汽車內，即使只有短暫的時間，也是不安全的。警方同時敦促所有社區成員，即使在不太熱的月份也要採取額外的預防措施，如果有市民發現有兒童或寵物，被留在車內無人看管話，請立即撥打 911 報警。

過去也發生過多起在幼兒獨在高溫汽車內而遭活活熱死的慘劇。

去年亞利桑納州一名父親，也是將兩歲女童獨自留在家中汽車內睡覺，當時天氣炎熱高達華氏109度，車內溫度更高，女童在高溫的車內，直至約三小時後母親回家才發現女兒在車內不省人事，送醫後不治，涉事父親被控二級謀殺及虐兒罪。

愛達荷州

上一則

夏威夷房市6大現象 3／4家庭買不起住房

延伸閱讀

ICE埋伏法庭 逮捕出席庇護聽證會無證客

ICE埋伏法庭 逮捕出席庇護聽證會無證客
南加移民法庭成ICE埋伏地 1周內逾20人被捕

南加移民法庭成ICE埋伏地 1周內逾20人被捕
曾憂被捕不敢回美 如今孫宇晨成川普座上賓

曾憂被捕不敢回美 如今孫宇晨成川普座上賓
冒充16歲讀高中 還獲駕照、社安號等證件 委內瑞拉無證客被捕

冒充16歲讀高中 還獲駕照、社安號等證件 委內瑞拉無證客被捕

熱門新聞

康州華裔婦人帕蒂‧吳-穆拉德2023年4月10日獨自在日本中部熊野古道徒步旅行時離奇失蹤，搜尋過程曾發現她的背包。(取自GoFundMe網站)

康州台裔婦獨身赴日旅行失蹤 2年後找到遺骸

2025-05-19 19:56
庫達納扎爾(左)、黃楚然(右)。(波士頓市府官網截圖)

團隊華裔成員涉家暴 吳弭政府解雇涉案人

2025-05-21 09:34
移民執法人員在芝城華埠逮捕三名華人。(華埠更好團結聯盟提供)

ICE芝城華埠執法 3華人當街遭攔停逮補

2025-05-19 10:38
張鵬亮在美國擁有18家餐廳，是大華府地區餐飲業名人。(Q by Peter Chang餐廳臉書)

曾任胡錦濤大廚 張鵬亮締造華府中餐傳奇

2025-05-19 02:15
1.2萬隻小雞被遺忘在德拉瓦州郵件分發中心的卡車，死掉好幾千隻，剩下的被送到德拉瓦州動物收容所照顧。圖為認養家庭。（美聯社）

德拉瓦州上萬小雞被忘在郵局卡車「已死數千」 開放領養

2025-05-19 21:10
數十位華人出席了俄州州眾議會聽證會，表達反對HB1法案。(俄州亞太聯盟)

俄州議會提案禁中國公民買房 華人湧入聽證會反對

2025-05-22 10:35

超人氣

更多 >
貝克漢家有驚世媳婦 戀愛腦兒子「棄母保妻」斷絕關係

貝克漢家有驚世媳婦 戀愛腦兒子「棄母保妻」斷絕關係
有人葉落歸根住不慣 再回美

有人葉落歸根住不慣 再回美
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸