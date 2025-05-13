9成用品來自中國 美中關稅協議讓中餐業鬆口氣

美中餐飲協會會長鄭時坦(左)表示，還好關稅問題12日有了新進展，否則中餐業經營將面臨倒閉潮。(特派員黃惠玲／攝影)

簽證、關稅 等大環境的政策劇烈變化，讓中餐業面臨前所未有的挑戰，「還好12日美中關稅達成初步協議，否則不到半年，大概五成的中餐館 都得被迫結束營業」，美中餐飲協會會長、A. Fusion中餐館東主鄭時坦說，除了新鮮食材外，中餐館幾乎8、9成的器材、用品、調味料、乾貨都來自中國，「關稅一天不解決，中餐業坐立難安。」

積極推動中餐發展，過去幾年協助美國中餐聯盟、餐飲家等組織，主辦全球中餐博覽會的鄭時坦說，過去幾個月美中關係緊繃，連帶使得美簽審核格外嚴謹，「原本中國思爾福集團至少有10人要到芝加哥參加本屆博覽會，最後卻只有兩人拿到美簽」，代表人數大幅縮減，也多少影響了今年展會的多樣與完整。

受到川普 政府準備對中國加徵高達125％的關稅波及，中餐業過去一個多月幾乎都沒有從中國進貨，鄭時坦之前從中國進口的廚房裝修、設備，也因為高關稅而一直沒有清關出貨。

例如機器人炒菜機，先前的關稅標準下，到美國的售價單部約8000元到1萬元，而按照新的關稅，一部必須要賣到2、3萬，「等於就是把所有中國產品拒之門外」，鄭時坦說，「如果依照川普的高關稅標準，沒有了中國進口的設備、餐具、包裝盒、調味料，中餐館等於無路可走，保守估計很多餐飲業都撐不過半年，勢必將掀起中餐倒閉潮。」

鄭時坦說，這波關稅大調漲前，從中國進口商品的稅率僅約10％到15％，「假使上調到20％多，其實都仍在可接受範圍，大家也不會那麼驚慌，但一下子提高到10倍，即使餐館將現行的售價提高一倍，都很難讓餐飲業存活。」

他舉例，以包裝盒為例，沒有了中國進口貨，就必須以兩倍的價格從美國商家進貨，但很多美國商家其實也來自中國生產，最終貨源仍將面臨很大問題。

他提到，目前餐飲業都還在使用原先的庫存，然而一旦高關稅持續，不論是餐館裝修業、餐飲業，頂多撐個三個月、半年，都絕對無以為繼被迫倒閉。

中國在餐飲業用品產業的發展已經相當純熟，如果要轉移到其他國家重新再來，還得花上數年時間才可能取而代之，整體來說根本不現實。