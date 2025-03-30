冰雨襲密州、威州致20萬戶停電 田納西恐降龍捲風

密西根州阿爾皮納鎮因為冰雨壓跨樹木拉倒電線，導致全市停電。五大湖區上半部的密西根和威斯康辛，共有20萬戶無電可用。(美聯社)

30、31日從中西部到南部、再到東部，至少有8000萬人處於惡劣天氣中，遭遇猛烈的風暴、大冰雹和龍捲風 。結冰的豪雨導致密西根州 、威斯康辛州的樹木和電線桿倒塌、五大湖區上半部20萬戶人家停電，同時預報員警告惡劣天氣即將襲擊田納西州。

綜合媒體報導，國家海洋暨大氣總署(NOAA)30日稱東南部、密西西比河谷中下游至俄亥俄河谷、五大湖區南部等地區預計將出現多場強烈雷暴，可能會出現破壞性強風。超級胞(supercells)還會引發數場龍捲風，其中一些龍捲風威力可能非常強大。田州中部的風速可能達到每小時70哩(112公里)，並有可能出現龍捲風以及直徑最大2吋的冰雹。

密州、威州已報告超過20萬戶停電，尚有電的教堂、學校和消防站臨時改為暖氣中心。密州蓋洛德(Gaylord)的氣象局稱該處的冰厚達半吋到近一吋；位於底特律以北250哩的阿爾皮納郡(Alpena County)電力公司表示1萬6750名家庭和企業客戶幾乎全部陷入停電。

Accuweather氣象學家警告30日晚上開始，阿肯色州小岩城(Little Rock)、田州曼菲斯(Memphis)和納許維爾(Nashville)、肯塔基州帕迪由卡(Paducah)、印第安納州埃文斯維爾(Evansville)、布盧明頓(Bloomington)等地可能出現十多場龍捲風，部分地區與兩周前受龍捲風和風暴襲擊的地區相同。Weather.com認為31日龍捲風風險最高的地區是阿拉巴馬州南部到維吉尼亞州 地區。

預報員預計到31日，風暴將襲擊東南地區、大西洋中部和東北地區；Accuweather表示31日的惡劣天氣將影響紐奧良、亞特蘭大、夏洛特、華府、費城和紐約市非常繁忙的81、85、95號州際公路。展望本周，可能有更多的強力風暴從中部蔓延到東海岸，Accuweather指出隨著春季天氣模式持續，來自墨西哥灣的暖濕空氣與加拿大來的冷氣不斷拉鋸，形成更多輪惡劣天氣。